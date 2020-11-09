Black Friday: produtos com até 50% de desconto em loja de joias

Novembro chegou e, com ele, muitas promoções em todo o comércio, na conhecida Black Friday. Para quem não quer perder nenhuma oportunidade, vale a pena conferir as opções na Jaklayne Joias, com produtos que serão vendidos por até metade do preço. Será uma semana de superofertas, de 23 a 29 deste mês.
A loja estará com peças selecionadas com até 50% de desconto. A novidade é que essa seleção inclui peças de lançamento, semijoias também. Não só de coleções passadas, ou seja, vale a pena aproveitar, garante a diretora da empresa, Jaqueline Lira.
Há 26 anos no mercado capixaba, a Jaklayne Joias dispõe de diversos modelos de joias e semijoias, entre os quais anéis, alianças, brincos, colares, conjuntos, pingentes, pulseiras, relógios e escapulários. Atualmente, a marca conta com seis lojas físicas na Grande Vitória, sendo duas na Serra (Laranjeiras e Shopping Mestre Álvaro); duas em Vila Velha (Shopping Praia da Costa e Shopping Vila Velha); uma em Vitória (Shopping Vitória); e outra em Cariacica (Campo Grande).
Além dessas unidades, os produtos também são comercializados por diversas revendedoras Jaklayne. Os atendimentos também podem ser feitos de forma remota, pelo WhatsApp, para todo o Brasil. Os produtos são entregues com frete grátis em compras acima de R$ 250, na região Sudeste e na Bahia. A empresa oferece possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros, e garantia de 12 meses na folheação das peças. Para os relógios, a garantia do fabricante pode chegar a dois anos.
Os relógios, a propósito, são o grande destaque das promoções da Black Friday na Jaklayne Joias este ano. Nesta semana de promoção, vale mesmo aproveitar as ofertas exclusivas de marcas variadas. São peças únicas que estarão com um preço incomparável, destaca Jaqueline Lira.