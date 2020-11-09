Black Friday: produtos com até 50% de desconto em loja de joias

Loja da Jaklayne Joias: produtos vendidos até pela metade do preço na Black Friday Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação

Novembro chegou e, com ele, muitas promoções em todo o comércio, na conhecida Black Friday. Para quem não quer perder nenhuma oportunidade, vale a pena conferir as opções na Jaklayne Joias, com produtos que serão vendidos por até metade do preço. Será uma semana de superofertas, de 23 a 29 deste mês.

A loja estará com peças selecionadas com até 50% de desconto. A novidade é que essa seleção inclui peças de lançamento, semijoias também. Não só de coleções passadas, ou seja, vale a pena aproveitar, garante a diretora da empresa, Jaqueline Lira.

Há 26 anos no mercado capixaba, a Jaklayne Joias dispõe de diversos modelos de joias e semijoias, entre os quais anéis, alianças, brincos, colares, conjuntos, pingentes, pulseiras, relógios e escapulários. Atualmente, a marca conta com seis lojas físicas na Grande Vitória, sendo duas na Serra (Laranjeiras e Shopping Mestre Álvaro); duas em Vila Velha (Shopping Praia da Costa e Shopping Vila Velha); uma em Vitória (Shopping Vitória); e outra em Cariacica (Campo Grande).

Além dessas unidades, os produtos também são comercializados por diversas revendedoras Jaklayne. Os atendimentos também podem ser feitos de forma remota, pelo WhatsApp, para todo o Brasil. Os produtos são entregues com frete grátis em compras acima de R$ 250, na região Sudeste e na Bahia. A empresa oferece possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros, e garantia de 12 meses na folheação das peças. Para os relógios, a garantia do fabricante pode chegar a dois anos.