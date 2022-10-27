Bares e restaurantes em crise contam com nova linha de crédito no ES

Bares e restaurantes em situação financeira complicada terão chance de sair da crise com uma nova linha de crédito para capital de giro. O empréstimo será voltado para negócios que estão com queda no faturamento no último trimestre.

O serviço, lançado nesta quinta-feira (27), será oferecido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) em parceria com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindibares) e com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

A linha será disponibilizada para as empresas que comprovem as perdas, a partir do extrato do Simples, como parte da estratégia adotada pelo Bandes para incentivar as atividades produtivas por meio do crédito.

Os financiamentos podem chegar a R$ 1 milhão para capital de giro para o empresário manter fluxo de caixa, renovar estoques ou fazer pagamentos, com prazo total de até cinco anos, considerando carência de um ano. A linha é considerada sem juros, uma vez que o recurso financiado só tem correção pela taxa Selic.

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) Crédito: Governo do ES | Divulgação

A proposta é que a linha atue como um programa permanente para a recuperação de empresas do setor comercial, sobretudo bares e restaurantes.

Outra medida anunciada a partir da parceria é a possibilidade de fazer a “portabilidade” para o Bandes de débitos do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), lançado pelo governo federal.

A modalidade permitirá ao empresário um ganho significativo nas condições operacionais, com redução da taxa de juros indexada apenas à Selic e maior prazo para a quitação dos novos contratos. O prazo das operações contratadas via Pronampe é de 2 anos, com juros de 6% ao ano mais a taxa Selic.