Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Finanças empresarial

Bares e restaurantes em crise contam com nova linha de crédito no ES

Novo tipo de empréstimo para capital de giro é oferecido pelo Bandes em parceria com Sindibares e pode liberar até R$ 1 milhão para o empreendedor

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 15:03
Bares e restaurantes em situação financeira complicada terão chance de sair da crise com uma nova linha de crédito para capital de giro. O empréstimo será voltado para negócios que estão com queda no faturamento no último trimestre. 
O serviço, lançado nesta quinta-feira (27), será oferecido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) em parceria com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindibares) e com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).
A linha será disponibilizada para as empresas que comprovem as perdas, a partir do extrato do Simples, como parte da estratégia adotada pelo Bandes para incentivar as atividades produtivas por meio do crédito.
Os financiamentos podem chegar a R$ 1 milhão para capital de giro para o empresário manter fluxo de caixa, renovar estoques ou fazer pagamentos, com prazo total de até cinco anos, considerando carência de um ano. A linha é considerada sem juros, uma vez que o recurso financiado só tem correção pela taxa Selic.
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) Crédito: Governo do ES | Divulgação
A proposta é que a linha atue como um programa permanente para a recuperação de empresas do setor comercial, sobretudo bares e restaurantes.
Outra medida anunciada a partir da parceria é a possibilidade de fazer a “portabilidade” para o Bandes de débitos do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), lançado pelo governo federal.
A modalidade permitirá ao empresário um ganho significativo nas condições operacionais, com redução da taxa de juros indexada apenas à Selic e maior prazo para a quitação dos novos contratos. O prazo das operações contratadas via Pronampe é de 2 anos, com juros de 6% ao ano mais a taxa Selic.

FortalecES

► Valor financiável: de R$ 31,5 mil até R$ 1 milhão
►Taxa de juros: Selic ao ano
► Prazo total: até 5 anos
► Carência: até um ano

LEIA MAIS

Licença-maternidade maior: entenda o que muda para mães de prematuros

Auxílio Brasil: na fila do consignado, tem gente sem saber que serviço é empréstimo

Está com as contas atrasadas? Confira 5 dicas para limpar o nome

De chocolate a chips: alimentos famosos que já foram recolhidos no mercado

Doce abacaxi de Marataízes vira ingrediente especial de cosméticos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

empresas espírito santo Bandes Empréstimo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados