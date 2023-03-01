Banestes registra lucro líquido recorde de R$ 330 milhões em 2022

Agência do Banestes em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Banestes registrou lucro líquido de R$ 330 milhões em 2022, em comparação a 2021. Esse é o maior e melhor desempenho da história do banco estatal capixaba, puxado pelo crescimento das receitas com operações de crédito (+38,9%) e com operações de tesouraria (+176,6%).

Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (28) para o mercado. O lucro líquido recorrente acumulado teve crescimento de 35,5% em comparação a 2021.

A Demonstração do Valor Adicionado, que representa o quanto o Banestes distribuiu à sociedade capixaba por meio de impostos, contribuições, remuneração de pessoal, de capitais de terceiros e próprios, alcançou R$ 1,1 bilhão (+19% em 12 meses).

Já o faturamento totalizou R$ 5,5 bilhões, avançando 100,8% em relação ao ano anterior, e resultado operacional de R$ 548 milhões, expandindo 26,1% na mesma comparação. O retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) foi de 16,8%, 4,3 p.p. maior que o apresentado em 2021.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, enumerou algumas ações que auxiliaram à conquista desse resultado histórico.

“Criamos o Baneshub, laboratório de inovação, que já está ajudando a modernizar nosso banco; a solução Pix na arrecadação expandiu nossa área de atuação bancária para outros estados; e com a oferta do microcrédito Juntas concedemos R$ 13 milhões em financiamento para empreendedoras capixabas”.

Outras medidas foram citadas pelo presidente, como o anúncio do novo banco digital, o Bizi; renegociações de dívidas facilitadas com o Feirão Acordo Fácil; parceria para ampliar o portfólio de produtos de seguridade feita com a Seguradora Zurich; e a adesão do Banestes ao Pacto Global da ONU e, consequentemente, às práticas de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG).

A carteira de crédito ampliada atingiu o montante de R$ 11,8 bilhões, expandindo 17,8% comparado ao mesmo período do ano anterior e 5,6% sobre a posição de setembro de 2022. Já a carteira de crédito comercial alcançou R$ 7,9 bilhões, crescendo 24,4% ao ano.