Clientes com dívida junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), em atraso há mais de 60 dias, podem participar de um mutirão de renegociação entre os dias 12 e 22 de junho e ter descontos de até 100% nos juros e multas. O feirão é on-line, mas no interior do Estado oito agências, sendo cinco no Norte capixaba e três no município de Cachoeiro de Itapemirim, vão atender os consumidores presencialmente.

O programa é voltado para Pessoas Físicas (PF) com dívidas de até R$ 500 mil e para empresas com débitos de até R$ 1 milhão. Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, com exceção do crédito imobiliário e do Pronampe.

Na Serra, será possível renegociar dívidas com a financeira Dacasa Crédito: Edson Reis/Secom-PMS

Your browser does not support the audio element. Banestes dá descontos de até 100% nos juros em renegociação de dívidas

Cronograma de atendimento:

12/06: Ecoporanga

13/06: Água Doce do Norte

14/06: Barra de São Francisco

15/06: Vila Pavão

16/06: Nova Venécia

19/06 e 20/06: Agência do Centro - Cachoeiro de Itapemirim

21/06: Agência de Negócios Bernardo Horta - Cachoeiro de Itapemirim

22/06: Agência de Negócios BNH - Cachoeiro de Itapemirim

Durante o Feirão Zera Dívida Banestes, além dos descontos de até 100% nos juros, nas multas e nas correções, serão oferecidas outras condições especiais para pagamento dos débitos em aberto, como a possibilidade de parcelamento da dívida em até 120 meses.

“É importante ressaltar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.”

Segundo o Banestes, a equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o banco e agendará um horário para renegociação na agência. O cliente que optar pelo atendimento on-line deve entrar no site oficial do feirão . Após preencher o formulário, receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação.

Mutirão na Serra para negociação de dívidas com a financeira Dacasa

Entre segunda (12) e sexta-feira (16), clientes da Financeira Dacasa poderão renegociar dívidas com a empresa durante o mutirão que será realizado na sede do Procon Serra, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416. As ações serão realizadas das 9 às 16 horas, com distribuição de 40 senhas por dia.