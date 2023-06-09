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Regularização financeira

Banestes dá descontos de até 100% nos juros em renegociação de dívidas

Antiga Dacasa Financeira também está com ofertas para devedores. Acordos podem ser feitos em feirão do Procon da Serra na próxima semana
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 jun 2023 às 18:59

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 18:59

Clientes com dívida junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), em atraso há mais de 60 dias, podem participar de um mutirão de renegociação entre os dias 12 e 22 de junho e ter descontos de até 100% nos juros e multas. O feirão é on-line, mas no interior do Estado oito agências, sendo cinco no Norte capixaba e três no município de Cachoeiro de Itapemirim, vão atender os consumidores presencialmente.
O programa é voltado para Pessoas Físicas (PF) com dívidas de até R$ 500 mil e para empresas com débitos de até R$ 1 milhão. Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, com exceção do crédito imobiliário e do Pronampe.
Contas e dívidas
Na Serra, será possível renegociar dívidas com a financeira Dacasa Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
Banestes dá descontos de até 100% nos juros em renegociação de dívidas
Cronograma de atendimento:
  • 12/06: Ecoporanga
  • 13/06: Água Doce do Norte
  • 14/06: Barra de São Francisco
  • 15/06: Vila Pavão
  • 16/06: Nova Venécia
  • 19/06 e 20/06: Agência do Centro - Cachoeiro de Itapemirim
  • 21/06: Agência de Negócios Bernardo Horta - Cachoeiro de Itapemirim
  • 22/06: Agência de Negócios BNH - Cachoeiro de Itapemirim
Durante o Feirão Zera Dívida Banestes, além dos descontos de até 100% nos juros, nas multas e nas correções, serão oferecidas outras condições especiais para pagamento dos débitos em aberto, como a possibilidade de parcelamento da dívida em até 120 meses.
“É importante ressaltar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.”
Segundo o Banestes, a equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o banco e agendará um horário para renegociação na agência. O cliente que optar pelo atendimento on-line deve entrar no site oficial do feirão. Após preencher o formulário, receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação.

Mutirão na Serra para negociação de dívidas com a financeira Dacasa

Entre segunda (12) e sexta-feira (16), clientes da Financeira Dacasa poderão renegociar dívidas com a empresa durante o mutirão que será realizado na sede do Procon Serra, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416. As ações serão realizadas das 9 às 16 horas, com distribuição de 40 senhas por dia.
Será possível renegociar os débitos com condições especiais de pagamento, inclusive descontos, que podem chegar a até 90%. É necessário agendar o atendimento no site da prefeitura.

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