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Dia dos Namorados: capixabas vão gastar em média R$ 230 com presente

Roupas, perfumes, cosméticos e maquiagem lideram o ranking dos itens mais procurados para comemorar a data
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2023 às 11:16

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 11:16

Algumas opções de presentes para o Dia dos Namorados no Shopping Vitória
Mais da metade dos consumidores pretende comprar presentes em lojas físicas, segundo pesquisa Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória
Roupas, perfumes, cosméticos e maquiagem lideram o ranking dos itens mais procurados para presentear no Dia dos Namorados no Espírito Santo. E, no próximo dia 12 de junho, o capixaba deve gastar em média R$ 230 com os mimos para a data, que movimenta ainda restaurantes, bares, floriculturas e diversos outros segmentos de comércio e serviço.
Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Rogério Abranches Alcântara, a data é considerada a terceira mais importante do ano, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. “O Dia dos Namorados fecha o primeiro semestre do ano movimentando todo tipo de comércio e abrangendo um público composto por pessoas de todas as idades, agitando o comércio em geral e setor de serviços”, destaca.
Em todo o Brasil, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 61% dos consumidores, o que corresponde a 99,7 milhões de pessoas, devem presentear alguém no Dia dos Namorados, movimentando R$ 23,17 bilhões no comércio, um aumento de 7,6 milhões em comparação com o ano passado.
“A pesquisa aponta um crescimento no número de consumidores que deverão ir às compras no Dia dos Namorados neste ano. Essa data é de grande importância para o comércio”, ressalta o presidente da CNDL, José César da Costa.

Presentes preferidos

Entre os que pretendem presentear, os esposos ou as esposas aparecem em primeiro lugar (66%), enquanto 31% pretendem presentear os namorados. A principal forma de pagamento será à vista, com destaque para Pix, cartão de débito e cartão de crédito à vista, nessa ordem. Aparecem ainda na lista de principais presentes: calçados, jantar, bombons e chocolates.
Quanto às comemorações, 38% pretendem comemorar a data na própria casa, 28% preferem jantar fora e 9% em um hotel ou motel. E sete em cada dez dos consumidores pretendem ainda comprar algum produto ou serviço para se preparar para o Dia dos Namorados, principalmente roupas, perfumes, cosméticos e maquiagem, lingeries e peças íntimas, calçados e tratamento estético.
A pesquisa aponta ainda que 57% dos consumidores pretendem comprar a maioria dos presentes em lojas físicas, sobretudo em shoppings centers. Por outro lado, 36% farão as compras pela internet, em lojas on-line.
“Na hora de escolher o local de compra, a maioria é influenciada pelo preço e pela qualidade dos produtos, apontou a pesquisa. Depois vêm as promoções e descontos e o frete grátis”, comenta Alcântara.
A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, orienta que, como o país passa por um período de recorde no endividamento dos consumidores, “é preciso, acima de tudo, ter disciplina para conter os gastos e usar a criatividade para comemorar a data”.

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