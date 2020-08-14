Auxílio emergencial: Caixa mantém agências fechadas neste sábado (15)

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

não abrirão neste sábado (15). O atendimento a serviços essenciais, no entanto, está mantido de segunda a sexta-feira. Quem precisa receber o auxílio emergencial ou resolver pendências, como o desbloqueio da conta poupança digital Caixa Tem , onde o benefício é depositado, deve ficar atento. A Caixa informou que as agências do banconeste sábado (15). O atendimento a serviços essenciais, no entanto, está mantido de segunda a sexta-feira.

Veja os calendários abaixo. De acordo com o banco público, o pagamento do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seguem os calendários já divulgados, com base no mês de nascimento dos beneficiários.

Na próxima terça-feira (18), tem início o pagamento da quinta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1. Nesse caso, é liberado no mesmo dia o saque em dinheiro.

Calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família:

NIS com final 1 - 18 de agosto

NIS com final 2 - 19 de agosto

NIS com final 3 - 20 de agosto

NIS com final 4 - 21 de agosto

NIS com final 5 - 24 de agosto

NIS com final 6 - 25 de agosto

NIS com final 7 - 26 de agosto

NIS com final 8 - 27 de agosto

NIS com final 9 - 28 de agosto

NIS com final 0 - 31 de agosto

Já para os trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e desempregados que estão recebendo o valor na conta digital Caixa Tem, nesta sexta (14), será depositado o valor de diferentes parcelas para nascidos em agosto, de acordo com calendário dos ciclos de pagamento. Já o saque em dinheiro para esse grupo só estará disponível em 1º de setembro. No dia 22 de agosto, recebem o valor em espécie os nascidos em junho.

SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

No caso do FGTS emergencial, já podem sacar o valor de R$ 1.045 os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. No próximo dia 22, o saque estará disponível para os nascidos em março. Antes disso, o dinheiro fica disponível na conta poupança digital Caixa Tem, de acordo com o calendário abaixo.

DESBLOQUEIO DO CAIXA TEM