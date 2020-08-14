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Auxílio emergencial: Caixa mantém agências fechadas neste sábado (15)

Atendimento dos serviços essenciais será mantido de segunda a sexta. Na próxima terça-feira, começa o pagamento da quinta parcela aos beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 22:45

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 22:45

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Quem precisa receber o auxílio emergencial ou resolver pendências, como o desbloqueio da conta poupança digital Caixa Tem, onde o benefício é depositado, deve ficar atento. A Caixa informou que as agências do banco não abrirão neste sábado (15). O atendimento a serviços essenciais, no entanto, está mantido de segunda a sexta-feira.
De acordo com o banco público, o pagamento do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seguem os calendários já divulgados, com base no mês de nascimento dos beneficiários. Veja os calendários abaixo.
Na próxima terça-feira (18), tem início o pagamento da quinta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1. Nesse caso, é liberado no mesmo dia o saque em dinheiro.

Calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família:

  • NIS com final 1 - 18 de agosto
  • NIS com final 2 - 19 de agosto
  • NIS com final 3 - 20 de agosto
  • NIS com final 4 - 21 de agosto
  • NIS com final 5 - 24 de agosto
  • NIS com final 6 - 25 de agosto
  • NIS com final 7 - 26 de agosto
  • NIS com final 8 - 27 de agosto
  • NIS com final 9 - 28 de agosto
  • NIS com final 0 - 31 de agosto
Já para os trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e desempregados que estão recebendo o valor na conta digital Caixa Tem, nesta sexta (14), será depositado o valor de diferentes parcelas para nascidos em agosto, de acordo com calendário dos ciclos de pagamento. Já o saque em dinheiro para esse grupo só estará disponível em 1º de setembro. No dia 22 de agosto, recebem o valor em espécie os nascidos em junho.

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SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

No caso do FGTS emergencial, já podem sacar o valor de R$ 1.045 os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. No próximo dia 22, o saque estará disponível para os nascidos em março. Antes disso, o dinheiro fica disponível na conta poupança digital Caixa Tem, de acordo com o calendário abaixo.

DESBLOQUEIO DO CAIXA TEM

Já os usuários do Caixa Tem que tiveram as contas bloqueadas por indícios de fraudes, devem se dirigir a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário. Até nesta sexta (14), podem procurar as agências os nascidos em agosto, setembro e outubro. Veja o calendário abaixo.

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