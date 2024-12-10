Assembleia aprova redução de ICMS no setor de bares e restaurantes no ES

Segundo a Ales, o texto foi tratado em regime de urgência e a proposta foi analisada em reunião conjunta das comissões de Justiça e Finanças da Casa de Leis Crédito: Freepik

O texto, elaborado pelo Executivo estadual, foi aprovado em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na tarde de segunda-feira (9), e modifica a Lei 10.568/2016, que, quando aprovada, instituiu o programa de desenvolvimento e proteção à Economia do Espírito Santo.

Com a aprovação do PL, segundo os cálculos do governo estadual, é esperada uma renúncia de receita de aproximadamente R$ 301 mil por mês, R$ 3,8 milhões para o ano de 2025 e de R$ 4 milhões para 2026.

Segundo a Ales, o texto foi tratado em regime de urgência e a proposta foi analisada em reunião conjunta das comissões de Justiça e Finanças da Casa de Leis. De acordo com o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), que emitiu o parecer pela constitucionalidade e plea aprovação, a iniciativa é fruto do trabalho de diversos deputados em diálogo com o governo do Estado e com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares).

Ainda de acordo com Mazinho, a elaboração da medida também se baseou em Minas Gerais, que já conta com o benefício ao setor dos bares.

“O Estado traz o benefício que tem em Minas Gerais para o Espírito Santo. Tenho certeza que vai ajudar bastante esse perfil que o governo quer de atender e trazer turistas para o estado”, disse o tucano.