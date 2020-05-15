Agências da Caixa ficam fechadas neste sábado; caixa eletrônico funciona

Beneficiários do auxílio emergencial fazem fila para entrar na Caixa Crédito: Ricardo Medeiros

CBN Vitória, nesta sexta-feira, 15. As agências da Caixa não estarão abertas neste sábado, 16, para o atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial que está sendo pago pelo governo federal . Já os caixas eletrônicos funcionam normalmente. A informação foi repassada pelo Superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias, em entrevista à rádio, nesta sexta-feira, 15.

A Caixa tem ampliado o horário de funcionamento e investiu em diversas atualizações do aplicativo para os beneficiários do auxílio, mas neste sábado não teremos expediente, as agências não vão abrir, informou Matias em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz.

Este é um momento em que os colaboradores do banco têm tido dias bastante intensos e eles precisam descansar para que a gente retome com carga total na próxima semana já iniciando o pagamento da segunda parcela, acrescentou o representante da Caixa.

Matias também disse que a Caixa vem trabalhando para tentar reduzir as filas nas agências. As pessoas já aprenderam a usar o aplicativo, já fizeram o primeiro saque e já têm o conhecimento dos procedimentos. Ainda assim contaremos com o apoio de várias prefeituras que têm feito esse trabalho em parceria com a Caixa para que o distanciamento seja respeitado caso haja novas filas externas, acrescentou Matias sobre as filas para o pagamento do auxílio emergencial.

Ainda segundo o representante da Caixa, tais filas têm acontecido, principalmente, por dois motivos: a redução do efetivo nas agências e a exigência de distanciamento nas agências. Cerca de 30% do efetivo vem trabalhando presencialmente e 70% em home office. Então tem menos pessoas nas agências. Além disso, internamente, existe um limite de ocupação de 50% das cadeiras de espera, informou. Como mais pessoas esperam dentro das agências, mais gente precisa ficar do lado de fora.

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA

A Caixa começará a pagar, na próxima segunda-feira (18), a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200, o chamado "coronavoucher". O pagamento começará a ser feito pelos membros do Bolsa Família e a partir de quarta-feira, (20), vai ser feito o depósito nas contas virtuais dos beneficiários.

Cerca de 50 milhões de brasileiros aguardam a liberação do calendário de pagamento da nova parcela do benefício. A previsão inicial do governo federal era de que esse pagamento começasse a ser realizado entre os dias 27 e 30 de abril, o que não se concretizou. O atraso já supera duas semanas.

Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial