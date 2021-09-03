Aeroporto de Vitória terá aumento de 57% no número de voos no feriadão

Saguão de embarque no Aeroporto de Vitória Crédito: Vanessa Ferreira/Zurich Airport

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Eurico de Aguiar Sales, estima um crescimento de 57% no número de voos durante o feriado prolongado na Capital capixaba, que une as datas comemorativas de 7 de setembro e o aniversário de 470 anos de Vitória.

De acordo com a concessionária, entre os dias 4 e 8 de setembro, o número de voos deve chegar a 228. Ano passado, no mesmo período, o número de movimentos foi de 145, considerando chegadas e partidas.

Dentre os destinos mais procurados pelos passageiros estão os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, grandes hubs de distribuição de voos das companhias aéreas.

No mês de setembro, o Aeroporto de Vitória terá voos diretos para 8 aeroportos: Guarulhos, Viracopos e Congonhas, em São Paulo; Santos Dumont/Rio de Janeiro, Confins/Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife.

RODOVIÁRIA TAMBÉM TERÁ VIAGENS EXTRAS

O movimento também será mais intenso na Rodoviária de Vitória. Segundo a Ceturb-ES, neste feriado houve um aumento significativo na procura por passagens, sendo este o feriado com maior movimento do ano, já que nos outros períodos havia restrições na venda devido às medidas restritivas relacionadas à pandemia.