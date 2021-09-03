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Aeroporto de Vitória terá aumento de 57% no número de voos no feriadão

Número de voos deve chegar a 228 considerando chegadas e partidas entre os dias 4 e 8 de setembro. Veja os destinos mais procurados

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 15:11

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

03 set 2021 às 15:11
Saguão de embarque no Aeroporto de Vitória
Saguão de embarque no Aeroporto de Vitória Crédito: Vanessa Ferreira/Zurich Airport
O feriadão da próxima semana deve deixar o Aeroporto de Vitória mais movimentado. Com o avanço da vacinação e a pandemia da Covid-19 parcialmente controlada no Espírito Santo, a demanda pelo transporte aéreo vem aumentando gradativamente. 
A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Eurico de Aguiar Sales, estima um crescimento de 57% no número de voos durante o feriado prolongado na Capital capixaba, que une as datas comemorativas de 7 de setembro e o aniversário de 470 anos de Vitória.

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De acordo com a concessionária, entre os dias 4 e 8 de setembro, o número de voos deve chegar a 228. Ano passado, no mesmo período, o número de movimentos foi de 145, considerando chegadas e partidas.
Dentre os destinos mais procurados pelos passageiros estão os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, grandes hubs de distribuição de voos das companhias aéreas.
No mês de setembro, o Aeroporto de Vitória terá voos diretos para 8 aeroportos: Guarulhos, Viracopos e Congonhas, em São Paulo; Santos Dumont/Rio de Janeiro, Confins/Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife.

RODOVIÁRIA TAMBÉM TERÁ VIAGENS EXTRAS

O movimento também será mais intenso na Rodoviária de Vitória. Segundo a Ceturb-ES, neste feriado houve um aumento significativo na procura por passagens, sendo este o feriado com maior movimento do ano, já que nos outros períodos havia restrições na venda devido às medidas restritivas relacionadas à pandemia.
Estão previstas 273 viagens extras, que poderão ser abertas conforme a procura. Os principais destinos são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Governador Valadares, Timóteo, Juiz de Fora, Macaé e Bahia.

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