A Gazeta bate marca de 9,5 milhões de visitantes únicos em janeiro

Site A Gazeta chega aos capixabas em todas as plataformas Crédito: Freepik

O site de A Gazeta bateu a marca de 9,5 milhões de usuários únicos em um mês neste janeiro. Essa foi a melhor audiência alcançada desde que a transformação digital do jornal foi consolidada, em novembro de 2019

“O resultado de audiência do site reflete a aproximação de A Gazeta com seus leitores, por meio de uma linguagem que toca a vida dos capixabas. Fico muito feliz em ver que o público aposta na credibilidade do site, porque sabe que nossas notícias são checadas, apuradas com muito critério”, declarou o diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer.

Em janeiro de 2020, os leitores já responderam positivamente às mudanças e os acessos ao novo portal atingiram 3 milhões de usuários no mês. De lá para cá, a editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, destaca que o número cresceu mês a mês. Na cobertura do 1º turno das eleições em novembro de 2020, por exemplo, o site atingiu 1 milhão de usuários únicos em um único dia

“A resposta da audiência começou antes da pandemia, e se acelerou no último ano, com recordes sendo batidos a cada mês. Com os 9,5 milhões de usuários únicos deste mês, mais que triplicamos a audiência de quando fizemos a virada do site”, disse a editora-chefe da redação. Ela salientou que a transformação digital do veículo atende ao propósito de se aproximar dos capixabas e estar ao lado deles o tempo todo, independente da plataforma onde as informações são consumidas.

O processo de transformação, de acordo com Elaine, conseguiu entender como oferecer o conteúdo jornalístico conforme a jornada de consumo dos leitores. A Gazeta tem quase 1 milhão de seguidores no Facebook, 500 mil no Instagram e 331,5 mil followers no Twitter.

“Hoje, seja pelo acesso direto ao site, pelos buscadores ou redes sociais, os capixabas podem estar informados o tempo todo, pelo celular, da forma que eles desejarem. Queremos desenvolver cada vez mais ferramentas e inovações para estar mais próximo dos leitores, oferecendo informações exclusivas, análises, conteúdos úteis, bem como histórias inspiradoras e muita diversão. Contamos com cada capixaba e esperamos que eles possam contar com a gente sempre também”, revelou.

NOVOS FORMATOS E RELEVÂNCIA PARA O PÚBLICO

E é justamente as informações exclusivas e análises em diferentes formatos que se destacam entre o público. Para o editor executivo de Performance, Aglisson Lopes, os webstories são um exemplo disso . A modalidade de conteúdo tem atraído os leitores com dicas de receitas, cotidiano e prestação de serviço de forma simples e dinâmica.

A busca por informações sobre a chegada das vacinas contra o novo coronavírus e o início da vacinação no Estado foi um dos destaques de audiência do mês. Em alta, o assunto teve enorme interação do público nas redes sociais.

O calorão que não deu trégua também foi de interesse do público no mês. As reportagens e entretenimento e da Revista.AG tiveram grande audiência, sobretudo nas que abordavam temas como férias e o verão, ressaltou Aglisson Lopes.