Família procura adolescente de 16 anos que desapareceu em Jacaraípe, na Serra

Atualização
19/10/2021 - 7:30
A adolescente foi encontrada em Vitória na tarde desta terça-feira (19) e já está com a família.
A família de W.M.G. está à procura da adolescente, de 16 anos, que desapareceu após sair de casa no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, em direção ao bairro Laranjeiras, no mesmo município, nesta segunda-feira (18).
De acordo com a irmã dela, a menina estava indo para a aula. A jovem saiu de casa usando um vestido florido e uma jaqueta preta.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que as investigações sobre o desaparecimento estão em andamento através da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD). A corporação explicou ainda que a população pode passar informações que possam ajudar nas apurações pelo Disque-Denúncia 181 ou através do site do serviço. O telefone da delegacia também está disponível através do (27) 3137-9065.