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Bairro das Laranjeiras

Família procura adolescente de 16 anos que desapareceu em Jacaraípe, na Serra

Ela saiu de casa na segunda-feira (18) para ir à aula no bairro Laranjeiras, também na Serra, e não foi mais vista

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:23

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 out 2021 às 12:23

Atualização

19/10/2021 - 7:30
A adolescente foi encontrada em Vitória na tarde desta terça-feira (19) e já está com a família.
A família de W.M.G. está à procura da adolescente, de 16 anos, que desapareceu após sair de casa no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, em direção ao bairro Laranjeiras, no mesmo município, nesta segunda-feira (18).
De acordo com a irmã dela, a menina estava indo para a aula. A jovem saiu de casa usando um vestido florido e uma jaqueta preta.

POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou que as investigações sobre o desaparecimento estão em andamento através da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD). A corporação explicou ainda que a população pode passar informações que possam ajudar nas apurações pelo Disque-Denúncia 181 ou através do site do serviço. O telefone da delegacia também está disponível através do (27) 3137-9065.

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