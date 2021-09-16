Adolescente de 13 anos desaparece após sair da escola na Serra

Ana Silvia Santos Pereira, de 13 anos, está desaparecida desde esta terça-feira (14) Crédito: Arquivo Pessoal

Segue desaparecida a estudante Ana Silvia Santos Pereira, de 13 anos. De acordo com a mãe dela, Mayane Barbosa Santos, a menina foi vista pela última vez saindo da escola onde estuda, no bairro Jardim Carapina, na Serra , na última terça-feira (14).

Notando que Ana estava demorando para voltar da escola, Mayane registrou um boletim de ocorrência ainda na terça, data do desaparecimento. Desde então, tem usado as redes sociais para compartilhar imagens da filha e pedir ajuda. Em novo contato com a reportagem de A Gazeta neste sábado (18), muito angustiada, a mãe disse ainda não ter encontrado a adolescente.

Ainda conforme contou Mayane, uma carta foi encontrada no quarto de Ana Silvia dizendo que ela iria morar com o pai no Estado da Bahia. No texto, a menina pede desculpas por não voltar para casa e diz que "foi procurar coisas melhores para ela". Mayane, porém, entrou em contato com o pai da menina, que disse não saber de nada e que Ana Silvia não apareceu por lá.

A mãe, moradora da Serra, disse que mantém contato com o pai da adolescente desde o desaparecimento. O homem que mora no estado vizinho chegou a ficar de prontidão na rodoviária da cidade onde mora, mas a filha não foi apareceu por lá, disse Mayane.

A mãe recebeu por redes sociais a informação de que a filha teria sido vista na cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, mas não há confirmação de onde a adolescente está. Ela segue desaparecida.

(27) 99706-9115. O caso foi registrado na Polícia Civil . Mayane pede que quem tiver informações verdadeiras sobre o paradeiro da adolescente que liguem para