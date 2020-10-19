Esposa pede ajuda para encontrar marido desaparecido em Cachoeiro

ATUALIZAÇÃO: A família entrou em contato com a Redação na noite desta segunda-feira (19) e informou que Josnei Matos Campos foi encontrado.
A família de Josnei Matos Campos, de 34 anos, busca por notícias dele. Ele desapareceu após sair de casa, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite da última quinta-feira (15) . Segundo a esposa, ele havia iniciado um tratamento de depressão há poucos dias.
A esposa de Josnei, Renata Hipólito, de 37 anos, conta que o marido trabalha numa empresa de produtos naturais, no bairro IBC. Para fazer o trajeto, ele vai de bicicleta até o local todos os dias. Após chegar do trabalho na quinta, ele deixou a bicicleta em casa e desapareceu. Eu não estava em casa quando ele chegou do trabalho, mas levou a mochila, documentos pessoais, uma roupa. O celular dele só da caixa postal, contou a esposa.
Renata conta que o marido nunca dormiu fora de casa, mas que há cerca de 15 dias, Josnei Matos disse que tinha vontade de sumir, de ir para uma mata. Na terça-feira (13), ele havia começado um tratamento contra a depressão.
Já publicamos em redes sociais, procuramos em casas de parentes, locais onde as pessoas disseram ter visto ele. Estamos desesperados. Temos um filho de 3 anos, contou a esposa.
Um boletim de ocorrência também foi registrado. Segundo Renata Hipólito, buscas foram feitas nesta segunda-feira (19), pelo bairro São Geraldo, mas não há informações de localização de seu esposo. A Polícia Civil foi acionada pela reportagem, mas ainda não obteve resposta sobre o caso.