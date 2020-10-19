Esposa pede ajuda para encontrar marido desaparecido em Cachoeiro

Josnei Matos Campos, de 34 anos, estava desaparecido desde a quinta (15) Crédito: Reprodução/ Redes sociais

ATUALIZAÇÃO: A família entrou em contato com a Redação na noite desta segunda-feira (19) e informou que Josnei Matos Campos foi encontrado.

A família de Josnei Matos Campos, de 34 anos, busca por notícias dele. Ele desapareceu após sair de casa, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na noite da última quinta-feira (15) . Segundo a esposa, ele havia iniciado um tratamento de depressão há poucos dias.

A esposa de Josnei, Renata Hipólito, de 37 anos, conta que o marido trabalha numa empresa de produtos naturais, no bairro IBC. Para fazer o trajeto, ele vai de bicicleta até o local todos os dias. Após chegar do trabalho na quinta, ele deixou a bicicleta em casa e desapareceu. Eu não estava em casa quando ele chegou do trabalho, mas levou a mochila, documentos pessoais, uma roupa. O celular dele só da caixa postal, contou a esposa.

Renata conta que o marido nunca dormiu fora de casa, mas que há cerca de 15 dias, Josnei Matos disse que tinha vontade de sumir, de ir para uma mata. Na terça-feira (13), ele havia começado um tratamento contra a depressão.

Já publicamos em redes sociais, procuramos em casas de parentes, locais onde as pessoas disseram ter visto ele. Estamos desesperados. Temos um filho de 3 anos, contou a esposa.