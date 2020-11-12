Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mistério

Corpo de mulher é encontrado boiando em poço de Aracruz

De acordo com a Polícia Civil, como o cadáver está  em adiantado estado de decomposição, ainda não é possível confirmar a identidade da vítima. O corpo pode ser de uma mulher que está desaparecida na cidade, desde domingo (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 21:46

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 21:46

Corpo da criança será levado para o DML de Vitória
Corpo da mulher foi levado para o DML de Vitória Crédito: Arquivo/ Caíque Verli
O corpo de uma mulher foi encontrado boiando em um poço de água em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, como o cadáver está em adiantado estado de decomposição, ainda não é possível confirmar a identidade da vítima. O corpo pode ser de uma mulher que está desaparecida na cidade, desde domingo (8). 
De acordo com familiares, Thayrine Nogueira, 29 anos, é portadora de transtornos mentais e foi vista pela última vez nas proximidades do bairro Santa Cruz, onde reside. O corpo do sexo feminino foi encontrado na mesma região.  
A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência do encontro de cadáver. No documento,  Thayrine aparece como  sendo a possível vítima localizada no poço. Apesar disso, os militares registraram que é preciso realizar exames para confirmar a identidade, em função das condições em que o corpo estava.
Família divulgou o desaparecimento da mulher Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e passar o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. A polícia explicou que o prazo para a conclusão do laudo é de até 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).

BUSCA DA FAMÍLIA

Desde que a mulher desapareceu, no último domingo (8), amigos e familiares começaram uma campanha para que ela fosse localizada. A foto de Thayrine, conhecida como Tatá,  foi compartilhada nas redes sociais.
Procurado, por meio dos números disponibilizados nas publicações com pedidos de ajuda, um amigo da família confirmou que a mulher teria sido encontrada morta, mas salientou que a família, apesar de acreditar que o corpo é de Thayrine, aguarda o resultado dos laudos.
Nas redes sociais, várias pessoas que fizeram posts sobre o desaparecimento da mulher, voltaram a comentar o assunto nesta terça (10) e quarta-feira (11). Eles agradeceram quem havia compartilhado as postagens e lamentaram o fato de a mulher ter morrido.
Postagem lamenta a morte nas redes sociais
Postagem lamenta a morte nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Facebook

CORPO ENCONTRADO AINDA É MISTÉRIO  

Segundo a PM, testemunhas disseram para os militares que o poço onde o corpo foi encontrado sempre esteve fechado com uma tampa com madeira. No entanto, durante o atendimento da ocorrência, os policiais observaram que uma parte da madeira estava danificada.
Ainda segundo a PM, a proprietária do lote onde o corpo foi encontrado disse que no último domingo (08), por volta das 16h30, passou pelo local e viu o poço fechado.
A Polícia Civil informou que o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e que aguarda o resultado dos exames. Caso seja constatada morte violenta, um inquérito será aberto. 

Veja Também

Corpo de homem é encontrado no meio da rua em Cachoeiro de Itapemirim

Corpo com marcas de espancamento é encontrado em área da Vale no ES

Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em canavial em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados