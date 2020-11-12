Corpo de mulher é encontrado boiando em poço de Aracruz

Corpo da mulher foi levado para o DML de Vitória Crédito: Arquivo/ Caíque Verli

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando em um poço de água em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). De acordo com a Polícia Civi l , como o cadáver está em adiantado estado de decomposição, ainda não é possível confirmar a identidade da vítima. O corpo pode ser de uma mulher que está desaparecida na cidade, desde domingo (8).

De acordo com familiares, Thayrine Nogueira, 29 anos, é portadora de transtornos mentais e foi vista pela última vez nas proximidades do bairro Santa Cruz, onde reside. O corpo do sexo feminino foi encontrado na mesma região.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência do encontro de cadáver. No documento, Thayrine aparece como sendo a possível vítima localizada no poço. Apesar disso, os militares registraram que é preciso realizar exames para confirmar a identidade, em função das condições em que o corpo estava.

Família divulgou o desaparecimento da mulher Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML ) de Vitória, para ser identificado e passar o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. A polícia explicou que o prazo para a conclusão do laudo é de até 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).

BUSCA DA FAMÍLIA

Desde que a mulher desapareceu, no último domingo (8), amigos e familiares começaram uma campanha para que ela fosse localizada. A foto de Thayrine, conhecida como Tatá, foi compartilhada nas redes sociais.

Procurado, por meio dos números disponibilizados nas publicações com pedidos de ajuda, um amigo da família confirmou que a mulher teria sido encontrada morta, mas salientou que a família, apesar de acreditar que o corpo é de Thayrine, aguarda o resultado dos laudos.

Nas redes sociais, várias pessoas que fizeram posts sobre o desaparecimento da mulher, voltaram a comentar o assunto nesta terça (10) e quarta-feira (11). Eles agradeceram quem havia compartilhado as postagens e lamentaram o fato de a mulher ter morrido.

Postagem lamenta a morte nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Facebook

CORPO ENCONTRADO AINDA É MISTÉRIO

Segundo a PM, testemunhas disseram para os militares que o poço onde o corpo foi encontrado sempre esteve fechado com uma tampa com madeira. No entanto, durante o atendimento da ocorrência, os policiais observaram que uma parte da madeira estava danificada.

Ainda segundo a PM, a proprietária do lote onde o corpo foi encontrado disse que no último domingo (08), por volta das 16h30, passou pelo local e viu o poço fechado.