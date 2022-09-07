Após mais de três semanas desaparecido, o advogado Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, foi encontrado nesta terça-feira (6). A família não sabia o paradeiro dele desde a noite do Dia dos Pais, no último dia 14 de agosto.
Segundo a irmã Karinna Elpidio, Mick tem distúrbios mentais. Ele foi encontrado sem ferimentos e já está em tratamento, com acompanhamento médico e psicológico.
Ela relatou que o irmão estava perdido e foi localizado por uma pessoa que, após ler a reportagem de A Gazeta sobre o desaparecimento, entrou em contato com a família e com a polícia.
Advogado que desapareceu no Dia dos Pais em Vila Velha é encontrado
Natural de Minas Gerais, o advogado morava com os pais na Barra do Jucu, em Vila Velha, e saiu de casa apenas com a roupa do corpo e sem documentos após uma discussão familiar.
A família estava desesperada desde então atrás de notícias de Mick. Após o encontro, Karinna agradeceu aliviada: "Graças a Deus ele está bem e sendo cuidado".