Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, estava desaparecido desde a noite do Dia dos Pais Crédito: Acervo familiar

Após mais de três semanas desaparecido, o advogado Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, foi encontrado nesta terça-feira (6). A família não sabia o paradeiro dele desde a noite do Dia dos Pais, no último dia 14 de agosto.

Segundo a irmã Karinna Elpidio, Mick tem distúrbios mentais. Ele foi encontrado sem ferimentos e já está em tratamento, com acompanhamento médico e psicológico.

Ela relatou que o irmão estava perdido e foi localizado por uma pessoa que, após ler a reportagem de A Gazeta sobre o desaparecimento , entrou em contato com a família e com a polícia.

Your browser does not support the audio element. Advogado que desapareceu no Dia dos Pais em Vila Velha é encontrado

Natural de Minas Gerais , o advogado morava com os pais na Barra do Jucu, em Vila Velha , e saiu de casa apenas com a roupa do corpo e sem documentos após uma discussão familiar.