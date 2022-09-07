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Após 3 semanas

Advogado que desapareceu no Dia dos Pais em Vila Velha é encontrado

Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, tem distúrbios mentais. Ele tinha saído de casa em 14 de agosto após uma discussão familiar
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

07 set 2022 às 17:13

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 17:13

Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, está desaparecido desde o dia 17 de agosto
Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, estava desaparecido desde a noite do Dia dos Pais Crédito: Acervo familiar
Após mais de três semanas desaparecido, o advogado Mick Elpidio Oliveira Rocha, de 51 anos, foi encontrado nesta terça-feira (6). A família não sabia o paradeiro dele desde a noite do Dia dos Pais, no último dia 14 de agosto.
Segundo a irmã Karinna Elpidio, Mick tem distúrbios mentais. Ele foi encontrado sem ferimentos e já está em tratamento, com acompanhamento médico e psicológico.

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Ela relatou que o irmão estava perdido e foi localizado por uma pessoa que, após ler a reportagem de A Gazeta sobre o desaparecimento, entrou em contato com a família e com a polícia. 
Advogado que desapareceu no Dia dos Pais em Vila Velha é encontrado
Natural de Minas Gerais, o advogado morava com os pais na Barra do Jucu, em Vila Velha, e saiu de casa apenas com a roupa do corpo e sem documentos após uma discussão familiar.
A família estava desesperada desde então atrás de notícias de Mick. Após o encontro, Karinna agradeceu aliviada: "Graças a Deus ele está bem e sendo cuidado". 

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