Voos de Vitória são cancelados após casos de tripulantes com Covid e gripe

Três voos que estavam programados para sair do Aeroporto de Vitória foram cancelados. A motivação seria a alta de contaminação de Covid-19 e gripe entre os tripulantes da companhia. De acordo com a Zurich Airport Brasil, que administra o terminal, as decolagens aconteceriam entre a noite desse domingo (9) e a manhã desta segunda-feira (10), todos com destino à cidade de Campinas (SP). São eles:
- AD2945: saída programada para as 19h35 de domingo (9)
- AD4080: saída programa para as 05h10 de segunda-feira (10)
- AD5093: saída programada para as 10h30 de segunda-feira (10)
Responsável pela operação desses três voos, a Azul informou que está reprogramando algumas viagens de janeiro "por razões operacionais" e afirmou que registrou "um aumento no número de dispensas médicas entre os tripulantes", relacionadas a casos de Covid-19, gripe e outras enfermidades.
"É importante ressaltar que mais de 90% das operações estão ocorrendo normalmente e que os clientes impactados estão sendo notificados, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac", garantiu.
Arquivos & Anexos
Resolução 400 da Anac
Documento da Agência Nacional de Aviação Civil mostra regras impostas às companhias aéreas
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