Voluntários entregam 2 mil ovos de chocolate para crianças em Mimoso do Sul

Os ovos vieram em uma van que foi de Domingos Martins, na região Serrana, para rodar no município e fazer as entregas. “Quando aconteceu tudo, nós pensamos: por que não ajudar, da forma que a gente pode? Todo mundo já está doando de várias outras formas, então pensamos em pedir para a nossa franquia e conseguimos 2 mil ovos para poder alegrar a vida de 2 mil crianças da cidade nesse momento trágico”, disse Nathany Rigon, dona de loja de chocolates, que mobilizou a ação.