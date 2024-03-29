Voluntários entregam 2 mil ovos de chocolate para crianças em Mimoso do Sul

No momento em que se recupera dos impactos das fortes chuvas, Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, recebe uma rede de solidariedade. E uma das doações, às vésperas do domingo de Páscoa, é voltada para esquentar os corações das crianças e trazer um pouco de alegria e doçura: um grupo de voluntários distribui 2 mil ovos de chocolate pela cidade nesta sexta-feira (29).
Os ovos vieram em uma van que foi de Domingos Martins, na região Serrana, para rodar no município e fazer as entregas. “Quando aconteceu tudo, nós pensamos: por que não ajudar, da forma que a gente pode? Todo mundo já está doando de várias outras formas, então pensamos em pedir para a nossa franquia e conseguimos 2 mil ovos para poder alegrar a vida de 2 mil crianças da cidade nesse momento trágico”, disse Nathany Rigon, dona de loja de chocolates, que mobilizou a ação.
Mutirão de limpeza
A manhã desta sexta-feira (29) também foi de limpeza na cidade, ainda tomada pela lama e sujeira. Voluntários, por meio das redes sociais, se uniram em apoio aos moradores de Mimoso.
O grupo foi mobilizado pela Lara Fraga, moradora do município vizinho de Muqui, que conseguiu trazer gente de diferentes lugares do Estado. “Tem gente do Estado todo. Gente que não conheço, mas que está ali, se solidarizando e se doando para ajudar”, disse em entrevista para a TV Gazeta Sul.
Mimoso também recebeu ajuda de 83 fuzileiros navais, que reforçaram a missão de socorro.