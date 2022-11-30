Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região do Caparaó

Volume de água da Cachoeira da Fumaça no ES impressiona; veja vídeo

Expressiva queda de água na semana passada após forte chuva na região mudou cenário do parque, que tem esse nome devido ao efeito da água quando atinge as rochas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 nov 2022 às 11:10

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 11:10

A chuva que atinge o Espírito Santo modificou a paisagem na Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, aumentando o volume da queda de água e impressionando visitantes do ponto turístico.
O morador de Dores do Rio Preto Cleiton Cherobin conta que gravou os vídeos na quarta-feira (23) quando passava pela região da cachoeira para trabalhar, após uma forte chuva.
Gestor do Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, Leoni Contaifer disse nesta quarta-feira (30) o cenário está diferente, quase conforme a normalidade. “Está um pouquinho acima do normal, por conta da chuva nas cabeceiras do rio, mas não como na semana passada. Ela se enche quando chove muito, de 70 mm a 100 mm num curto espaço de tempo”, explicou.
Volume da Cachoeira da Fumaça impressiona
Volume da Cachoeira da Fumaça impressiona Crédito: Ulisses Louzada Montovani/ Cleiton Cherobin
O nome "Cachoeira da Fumaça" foi dado ao parque devido à presença da exuberante queda d'água de 144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo com água perene. Devido ao seu volume e força, atinge as rochas forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de "fumaça".

Veja Também

Começa obra para recuperar trecho com cratera na BR 101 em Aracruz

Até quando a chuva continua no ES? Confira a previsão do tempo

Linhares é onde mais chove e ES tem mais de 600 pessoas fora de casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados