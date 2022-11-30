Volume de água da Cachoeira da Fumaça no ES impressiona; veja vídeo

A chuva que atinge o Espírito Santo modificou a paisagem na Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, em Alegre, aumentando o volume da queda de água e impressionando visitantes do ponto turístico.
O morador de Dores do Rio Preto Cleiton Cherobin conta que gravou os vídeos na quarta-feira (23) quando passava pela região da cachoeira para trabalhar, após uma forte chuva.
Gestor do Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, Leoni Contaifer disse nesta quarta-feira (30) o cenário está diferente, quase conforme a normalidade. “Está um pouquinho acima do normal, por conta da chuva nas cabeceiras do rio, mas não como na semana passada. Ela se enche quando chove muito, de 70 mm a 100 mm num curto espaço de tempo”, explicou.
O nome "Cachoeira da Fumaça" foi dado ao parque devido à presença da exuberante queda d'água de 144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo com água perene. Devido ao seu volume e força, atinge as rochas forma uma nuvem de gotículas que mais parece uma nuvem de "fumaça".