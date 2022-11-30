Volume de água da Cachoeira da Fumaça no ES impressiona; veja vídeo

Gestor do Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, Leoni Contaifer disse nesta quarta-feira (30) o cenário está diferente, quase conforme a normalidade. “Está um pouquinho acima do normal, por conta da chuva nas cabeceiras do rio, mas não como na semana passada. Ela se enche quando chove muito, de 70 mm a 100 mm num curto espaço de tempo”, explicou.