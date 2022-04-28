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Homem tropeçou

Vitrine quebra em acidente e fere duas pessoas em shopping de Cariacica

Segundo centro comercial, um senhor tropeçou e atingiu a vitrine na tarde desta quinta (28). Perto do local, há um posto de vacinação e atendimento ficou suspenso por minutos

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 17:30

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 abr 2022 às 17:30
A vitrine de uma loja em um shopping de Cariacica caiu e feriu duas pessoas que estavam no local, na tarde desta quinta-feira (28). De acordo com informações da prefeitura, a estrutura fica próxima ao posto de vacinação do município.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus), devido ao ocorrido, a vacinação contra a Covid-19 e a gripe precisou ser suspensa por alguns minutos no início da tarde desta quinta-feira.

IDODA ESTÁ NA UTI COM COÁGULO NA CABEÇA, DIZ FILHO

Após a publicação desta matéria, familiares de uma das pessoas feridas no acidente com a vitrine fizeram contato com a reportagem de A Gazeta afirmando que o caso foi mais grave do que o detalhado pelo shopping. Segundo Leonardo de Castro, a mãe dele, Izabela Cristina de Castro, de 69 anos, está com dois cortes na cabeça, e um coágulo foi identificado. Ele disse que ela está lúcida e conversando, mas foi transferida para a UTI no início da noite desta quinta-feira (28).
A filha da idosa, Marcelly de Castro Ferreira, falou com a reportagem que os médicos ressaltaram a importância da observação da mãe pelas próximas 48 horas. Ela deve continuar internada, e um novo boletim deve ser divulgado na sexta-feira (29).
"Minha mãe está na UTI com um coágulo e dois cortes na cabeça. Quando minha mãe subiu pra UTI, a médica disse que ela está sendo assistida, que o fato agravante é a idade e que a noite deve determinar a melhora. A cirurgia não está descartada, mas ela precisa de observação. É um estado grave, mas pode se reverter", disse.
Marcelly afirmou que não houve atendimento por parte dos funcionários do shopping, e disse que, mesmo após a mãe ter sido levada para o hospital, o centro comercial não fez qualquer tipo de contato.
"O atendimento foi surreal. Fiquei vendo a cabeça da minha mãe sangrando por minutos. Quem chamou o Samu foi o rapaz de uma loja. Ninguém do shopping ajudou minha mãe, não perguntaram se alguém precisava de algo. Parecia uma eternidade eu vendo minha mãe sangrar"
Marcelly de Castro Ferreira - Filha de Izabel

O QUE DIZ A ADMINISTRAÇÃO DO SHOPPING

Em nota, o shopping Moxuara informou que, desde o momento do incidente, as equipes de assistência do centro comercial prestaram todo o suporte para as duas pessoas atingidas, iniciando com o atendimento no local do ocorrido e, posteriormente, acionando serviço de transporte em ambulância para deslocamento à unidade de saúde, onde foi prestado o atendimento necessário.
O shopping ainda se colocou à disposição para prestar assistência aos afetados pelo incidente que ocorreu, segundo a administração do centro comercial, devido ao desequilíbrio de um dos clientes, bem como aos seus acompanhantes. "Nossas equipes continuam acompanhando o caso e prestando toda a assistência necessária, visando o pronto restabelecimento e bem estar dos envolvidos", finalizou.

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