O drone realizou a primeira dispersão de sementes em áreas degradadas da Mata Atlântica em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Do alto do Mirante Moxuara, no Parque da Fonte Grande, em Vitória , um drone realizou a primeira dispersão de sementes nativas da Mata Atlântica, na manhã desta terça-feira (25).

O equipamento pode alcançar até 30 km por hora, tem três metros de largura e consegue carregar até 20 kg de sementes. A iniciativa faz parte do projeto Vix Flora, da Prefeitura da Capital, em parceria com uma empresa privada.

O drone sobrevoa a região, identifica as áreas degradadas e faz a dispersão das sementes.

Entre os principais pontos positivos de fazer a semeadura com o drone é que o equipamento alcança locais de difícil acesso, como encostas e terrenos íngremes, acelera o processo de semeadura e por voo pode espalhar até 10 mil sementes.

Your browser does not support the audio element. Vitória realiza primeira 'chuva de sementes' para reflorestar áreas nativas

Além de acelerar o processo de reflorestamento, a iniciativa reduz a necessidade de intervenção humana em regiões remotas, tornando viável a recuperação de áreas que, pelos métodos tradicionais, seriam quase impossíveis de serem restauradas.

“A geografia de Vitória é muito desafiadora, a gente tem várias encostas onde é muito difícil levar equipes com mudas e fazer o cultivo. Esse tipo de recurso vem fazer uma chuva de semente que dispersa várias sementes de espécies nativas da nossa região e faz um enriquecimento florestal”, explicou Tarcísio Foeger, Secretário Municipal de Meio Ambiente.

'Chuva de Sementes' para recuperar áreas verdes de Vitória