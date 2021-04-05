Vitória mantém suspensa cobrança de parquímetros até o dia 18 de abril

Os parquímetros já estavam em desuso desde o início da quarentena em Vitória e permanecerão assim, pelo menos, até o próximo dia 18 de abril Crédito: André Sobral/PMV

Atualmente o valor mínimo da cobrança para veículos em Vitória é de R$ 1,30 para meia hora de estacionamento.

A cobrança dos valores havia sido suspensa no início da quarentena imposta pelo governo do Estado e que se encerrou neste domingo de Páscoa (04). A prorrogação da suspensão do estacionamento rotativo na capital foi uma recomendação do presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara de Vitória, Armandinho Fontoura. A decisão foi publicada no Diário Oficial extra também no último domingo, assinada pelo secretário municipal de Transportes, Alex Mariano.