Vitória mantém suspensa cobrança de parquímetros até o dia 18 de abril

Com a capital Vitória classificada em risco extremo para a Covid-19, assim como toda a Região Metropolitana, a Prefeitura da cidade manteve a suspensão da cobrança dos parquímetros até o dia 18 de abril, quando encerra a vigência atual do classificação do Mapa de Risco, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde. Ao todo, 37 municípios capixabas estão neste nível mais elevado para a doença.
Atualmente o valor mínimo da cobrança para veículos em Vitória é de R$ 1,30 para meia hora de estacionamento.
A cobrança dos valores havia sido suspensa no início da quarentena imposta pelo governo do Estado e que se encerrou neste domingo de Páscoa (04). A prorrogação da suspensão do estacionamento rotativo na capital foi uma recomendação do presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara de Vitória, Armandinho Fontoura. A decisão foi publicada no Diário Oficial extra também no último domingo, assinada pelo secretário municipal de Transportes, Alex Mariano.
"Já havíamos conseguido derrubar a suspensão desde o início da quarentena do governo estadual. Agora, com medidas restritivas continuando, nada mais coerente que voltarmos a pedir a suspensão. Se o comércio não é serviço essencial, porque cobrar estacionando do povo é? A cobrança coloca em risco inclusive a saúde dos fiscais”, comentou Armandinho.