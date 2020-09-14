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Smart Cities 2020

Vitória mantém 1º lugar em 'Saúde' no ranking de cidades inteligentes

É o sexto ano consecutivo que a Capital conquista o 1º lugar no posto; Vitória também está entre as dez cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, com a 5ª colocação

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 19:48
Baia de Vitória - Centro
Vitória se mantém em 1º lugar em "Saúde" no ranking de cidades inteligentes Crédito: Ricardo Medeiros
O município de Vitória conquistou de novo o 1º lugar no indicador de "Saúde" na 6ª edição do mais importante estudo do país sobre cidades, o Ranking Connected Smart Cities. A capital capixaba também está entre as dez cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, com a 5ª colocação.
De acordo com o estudo, este é o 6º ano seguido que Vitória conquista o melhor lugar no quesito "Saúde", este ano, com os seguintes destaques:
  • 6,14 leitos por mil habitantes (na última pesquisa eram 5,29 leitos / mil habitantes);
  • 811,4 médicos por 100 mil habitantes (redução em relação à edição 2019);
  • Investimento de R$ 736,21 por habitantes em saúde (R$ 688,4 na pesquisa anterior);
  • 4,4 óbitos por mil nascidos vivos (redução em relação à pesquisa anterior: 5,7 óbitos por mil nascidos vivos.

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Na edição de 2019 do Ranking Connected Smart Cities, foi ponderada a necessidade de Vitória melhorar em indicadores atrelados ao acesso à água e saneamento. E pode-se notar no estudo uma melhora nesses indicadores:
  • 94,6% de acesso à água (urbano), ante a 92,3% registrado na última pesquisa;
  • 81,3% de atendimento na coleta de esgoto, ante 76,5% da última pesquisa.
Além do 1º lugar no indicador "Saúde", Vitória conquistou o 5º lugar como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, o 1º lugar no indicador "Cidades com 100 a 500 mil habitantes"; 2º em Meio Ambiente; 3º Região Sudeste; além do 6º lugar em Educação; 13º em Tecnologia e Inovação; e 17º em Empreendedorismo e Segurança.
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, comemorou os resultados. "Uma cidade inteligente é aquela que usa tecnologia e inovação para fazer mais e melhor, utilizando menos recursos e beneficiando quem mais precisa. Desta forma, avançamos para tornar Vitória cada dia uma cidade mais justa, mais humana e mais feliz", disse.
No ranking geral das cidades mais inteligentes e conectadas do País ainda estão juntas com Vitória: a cidade de São Paulo (SP) que conquistou o 1º lugar - havia ficado em 2º, em 2019 -; Florianópolis ficou em 2º - era o 7º, no ano passado -; Curitiba (PR) se manteve na 3ª posição; e Campinas (SP) ficou em 4º lugar.

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