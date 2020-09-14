Vitória mantém 1º lugar em 'Saúde' no ranking de cidades inteligentes

Vitória se mantém em 1º lugar em "Saúde" no ranking de cidades inteligentes Crédito: Ricardo Medeiros

Ranking Connected Smart Cities. A capital capixaba também está entre as dez cidades mais inteligentes e conectadas do O município de Vitória conquistou de novo o 1º lugar no indicador de "Saúde" na 6ª edição do mais importante estudo do país sobre cidades, o. A capital capixaba também está entre as dez cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil , com a 5ª colocação.

De acordo com o estudo, este é o 6º ano seguido que Vitória conquista o melhor lugar no quesito "Saúde", este ano, com os seguintes destaques:

6,14 leitos por mil habitantes (na última pesquisa eram 5,29 leitos / mil habitantes);



811,4 médicos por 100 mil habitantes (redução em relação à edição 2019);



Investimento de R$ 736,21 por habitantes em saúde (R$ 688,4 na pesquisa anterior);



4,4 óbitos por mil nascidos vivos (redução em relação à pesquisa anterior: 5,7 óbitos por mil nascidos vivos.

Na edição de 2019 do Ranking Connected Smart Cities, foi ponderada a necessidade de Vitória melhorar em indicadores atrelados ao acesso à água e saneamento. E pode-se notar no estudo uma melhora nesses indicadores:

94,6% de acesso à água (urbano), ante a 92,3% registrado na última pesquisa;



81,3% de atendimento na coleta de esgoto, ante 76,5% da última pesquisa.



Além do 1º lugar no indicador "Saúde", Vitória conquistou o 5º lugar como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, o 1º lugar no indicador "Cidades com 100 a 500 mil habitantes"; 2º em Meio Ambiente; 3º Região Sudeste; além do 6º lugar em Educação; 13º em Tecnologia e Inovação; e 17º em Empreendedorismo e Segurança.

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende , comemorou os resultados. "Uma cidade inteligente é aquela que usa tecnologia e inovação para fazer mais e melhor, utilizando menos recursos e beneficiando quem mais precisa. Desta forma, avançamos para tornar Vitória cada dia uma cidade mais justa, mais humana e mais feliz", disse.