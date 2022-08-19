Grupo de 25 venezuelanos com idosos e crianças foi abandonado por ônibus de prefeitura de cidade da Bahia em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto

Your browser does not support the audio element. Vitória diz que não está preparada para receber mais venezuelanos

Em coletiva de imprensa realizada pela prefeitura da capital nesta quinta (18), a administração municipal informou que acionou o governo federal para ter apoio ao acolher o grupo. São 25 pessoas que estão atualmente em um imóvel no bairro São Pedro.

O espaço, anteriormente utilizado para oferecimento de cursos, agora virou o lar temporário dos indígenas. Antes de chegarem ao local, eles passaram pelo Centro POP, onde se alimentaram na terça-feira (16), data em que foram deixados perto da Rodoviária de Vitória.

A secretária municipal de Assistência Social, Cintya Schulz, classificou que o espaço onde os venezuelanos estão não é o ideal.

"Não é um espaço de quarto, mas atende bem e traz conforto. Se alguma instituição puder ceder o espaço para atendimento, por favor façam contato, pois será de muita ajuda" Cintya Schulz - Secretária municipal de Assistência Social

De acordo com a secretária, a Prefeitura de Vitória não foi notificada oficialmente sobre a chegada de novos indígenas da tribo Warao.

Segundo a subsecretária de Saúde, Fabrícia Forza, duas pessoas estão desnutridas e há atenção especial para um recém-nascido de nove dias.

A reportagem da TV Gazeta procurou o Ministério da Cidadania para comentar sobre o caso, mas não houve retorno.

ENVIO DO GRUPO PARA VITÓRIA FOI RREGULAR, DIZ MPF-ES

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) instaurou inquérito para acompanhar o caso do envio dos 25 venezuelanos para Vitória , em ação considerada pelo órgão como irregular. Ainda na tarde de terça-feira (16), enquanto os venezuelanos continuavam sem abrigo ao lado da Rodoviária de Vitória, o MPF oficiou os órgãos públicos responsáveis por garantir que as políticas de assistência social fossem aplicadas ao grupo.

Venezuelanos foram abandonados na Rodoviária de Vitória

“Como recebeu diversas informações desencontradas encaminhadas pela Prefeitura de Vitória, ainda nesta terça-feira, 16 de agosto, o MPF/ES ajuizou uma ação civil pública, em caráter de urgência, a fim de garantir que aquelas pessoas não ficassem ao relento no município”, informou.

O órgão salientou que somente no final desta terça-feira (16) tomou conhecimento de que a Prefeitura de Vitória havia encaminhado os indígenas ao Centro Pop, onde passaram a noite. Alegou ainda que vai encaminhar as informações às procuradorias da República de Teixeira de Freitas e de Jequié, na Bahia, "para adoção das medidas que entenderem cabíveis", finalizou.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEFENDE MIGRAÇÃO ORDENADA

Em nota, enviada na manhã desta quinta-feira (18) sobre o caso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que defende uma migração regular, ordenada e segura, bem como a cooperação harmônica entre os entes da Federação, respeitando o direito de liberdade de movimentação dos migrantes dentro do território nacional.

O QUE DIZ O GOVERNO DO ES