Vitória anuncia nova comandante da Guarda Municipal após morte de Dayse

Fabiana Gonçalves é a nova comandante da Guarda Municipal de Vitória Crédito: André Sobral

A Guarda Civil Municipal de Vitória anunciou a nova comandante nesta quinta-feira (9). Fabiana Gonçalves, de 43 anos, assume o cargo após o brutal assassinato de Dayse Barbosa , que chefiava a corporação.

Fabiana destacou o compromisso de dar sequência ao trabalho desenvolvido pela antecessora. "Recebo essa responsabilidade com muito respeito à história da Dayse, que deixa um legado de força e dedicação. Vamos seguir em frente, honrando sua memória e dando continuidade ao trabalho que ela realizava tão bem", declarou.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, ressaltou a experiência da nova comandante e a importância da continuidade das ações. "Fabiana é uma profissional experiente, comprometida e que conhece profundamente a rotina da Guarda de Vitória. Temos plena confiança na sua capacidade de liderar neste momento desafiador, garantindo a continuidade das ações e o fortalecimento da corporação".

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, também destacou o papel da instituição e a escolha da nova líder. "É um anúncio importante para a nossa Guarda de Vitória, essencial para a segurança da capital. Fabiana tem o comprometimento em sua essência e vai agregar ainda mais em sua nova função", afirmou.

Trajetória na corporação

Integrante da Guarda de Vitória há 13 anos, Fabiana já atuou no patrulhamento ostensivo e na Central de Monitoramento. Desde 2022, estava à frente do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).