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Vitória anuncia nova comandante da Guarda Municipal após morte de Dayse

Fabiana Gonçalves, de 43 anos, assume o cargo após o brutal assassinato de Dayse Barbosa, que chefiava a corporação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2026 às 17:46

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 17:46

Fabiana Gonçalves é a nova comandante da Guarda Municipal de Vitória
Fabiana Gonçalves é a nova comandante da Guarda Municipal de Vitória Crédito: André Sobral
A Guarda Civil Municipal de Vitória anunciou a nova comandante nesta quinta-feira (9). Fabiana Gonçalves, de 43 anos, assume o cargo após o brutal assassinato de Dayse Barbosa, que chefiava a corporação.
Fabiana destacou o compromisso de dar sequência ao trabalho desenvolvido pela antecessora. "Recebo essa responsabilidade com muito respeito à história da Dayse, que deixa um legado de força e dedicação. Vamos seguir em frente, honrando sua memória e dando continuidade ao trabalho que ela realizava tão bem", declarou.
O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, ressaltou a experiência da nova comandante e a importância da continuidade das ações. "Fabiana é uma profissional experiente, comprometida e que conhece profundamente a rotina da Guarda de Vitória. Temos plena confiança na sua capacidade de liderar neste momento desafiador, garantindo a continuidade das ações e o fortalecimento da corporação".
A prefeita de Vitória, Cris Samorini, também destacou o papel da instituição e a escolha da nova líder. "É um anúncio importante para a nossa Guarda de Vitória, essencial para a segurança da capital. Fabiana tem o comprometimento em sua essência e vai agregar ainda mais em sua nova função", afirmou.

Trajetória na corporação

Integrante da Guarda de Vitória há 13 anos, Fabiana já atuou no patrulhamento ostensivo e na Central de Monitoramento. Desde 2022, estava à frente do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).
A comandante afirma que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma das marcas de sua atuação. Ela também era responsável pela entrega do Botão Maria da Penha, dispositivo voltado à proteção de mulheres com medida protetiva. "Esperamos reforçar as ações de enfrentamento tanto com as visitas tranquilizadoras quanto com atividades educativas nas escolas. É um combate que deve ser contínuo", finalizou.

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