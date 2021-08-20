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1ª dose até 12 de junho

Vitória abre vagas para a segunda dose da AstraZeneca

A vacinação acontecerá na próxima segunda-feira (23) e terça-feira (24), nas unidades de saúde de Vitória, Praia do Suá, Maruípe e Santo Antônio

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 13:24

Publicado em 

20 ago 2021 às 13:24
Vacina Astrazeneca
A vacinação acontecerá na próxima segunda-feira (23) e terça-feira (24) Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória abre, às 14 horas desta sexta-feira (20),  1.500 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até 12 de junho. A vacinação acontecerá na próxima segunda-feira (23) e terça-feira (24), nas unidades de saúde de Vitória, Praia do Suá, Maruípe e Santo Antônio.
Para se vacinar basta agendar seu horário no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou no aplicativo Vitória Online. No dia da vacinação é necessário apresentar documento com foto e o comprovante da imunização com a primeira dose.

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