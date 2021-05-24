Vitória abre novo agendamento para grávidas e pessoas com comorbidades

A Prefeitura de Vitória vai abrir novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14), a partir das 12horas. Serão abertas 600 novas vagas para imunizar pessoas com comorbidades na faixa etária de 30 a 59 anos, além de gestantes e puérperas. A vacinação será realizada nesta terça-feira (25), na Igreja Batista em Jardim da penha.
O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura de Vitória, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
Além disso, a prefeitura vai disponilizar, a partir das 14 horas, mil vagas para quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac.
VILA VELHA
De acordo comconsulta feita no site de agendamento de Vila Velha, ainda há vagas disponíveis para pessoas com síndrome de down e outras deficiências intelectuais, pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades e também pessoas com obesidade. O agendamento foi aberto no último sábado (22). Também há mais de 800 vacinas disponíveis para grávidas e puérperas.
As vacinas serão administradas durante a semana em vários pontos da cidade, tais como: Umef Paulo Guias, Umef Tuffy Nader, Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Unidade de Saúde do Ibes.