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Covid-19

Vitória abre novo agendamento para grávidas e pessoas com comorbidades

Serão abertas 600 novas vagas para imunizar pessoas com comorbidades na faixa etária de 30 a 59 anos, além de gestantes e puérperas

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 11:09

Publicado em 

24 mai 2021 às 11:09
Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade
Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
A Prefeitura de Vitória vai abrir novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14), a partir das 12horas. Serão abertas 600 novas vagas para imunizar pessoas com comorbidades na faixa etária de 30 a 59 anos, além de gestantes e puérperas. A vacinação será realizada nesta terça-feira (25), na Igreja Batista em Jardim da penha.
O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura de Vitória, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
Além disso, a prefeitura vai disponilizar, a partir das 14 horas, mil vagas para quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac. 

VILA VELHA

De acordo comconsulta feita no site de agendamento de Vila Velha, ainda há vagas disponíveis para pessoas com síndrome de down e outras deficiências intelectuais, pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades e também pessoas com obesidade. O agendamento foi aberto no último sábado (22).   Também há mais de 800 vacinas disponíveis para grávidas e puérperas. 
As vacinas serão administradas durante a semana em vários pontos da cidade, tais como: Umef Paulo Guias, Umef Tuffy Nader, Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping, Unidade de Saúde do Ibes. 

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