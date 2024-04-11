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Mutirão

Vitória abre 2,4 mil vagas para Dia D de vacinação contra a gripe

Agendamento está aberto de forma on-line por meio dos canais da prefeitura; campanha será realizada em 12 unidades de saúde, no sábado (13)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 abr 2024 às 13:48

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 13:48

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe
Campanha de vacinação contra a gripe: Dia D em Vitória será no sábado (13) Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Prefeitura de Vitória promove no sábado (13), das 8 às 17h, o “Dia D de Vacinação contra a Influenza” em 12 pontos da Capital. São 2.400 vagas abertas para pessoas do grupo prioritário que queiram se vacinar contra a gripe.
Segundo a prefeitura, para garantir a dose basta realizar o agendamento on-line, liberado às 12h desta quinta-feira (11), através do site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line.
Segundo as definições do Ministério da Saúde, o grupo prioritário para se vacinar contra a gripe é composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança/salvamento e profissionais das Forças Armadas.
Também podem se vacinar as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade), pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso), trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade.
De acordo com a PMV, as unidades de saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio, Jardim da Penha, República, Conquista, Ilha das Caieiras, Resistência, Consolação, Maruípe, Do Quadro, Vitória e Grande Vitória estarão aptas para a campanha no sábado (13).
“Além da vacinação contra a gripe, também serão ofertadas as vacinas de rotina (exceto a BCG), vacina contra a dengue (crianças de 10 a 14 anos) e contra a Covid-19”, informou a administração municipal.

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