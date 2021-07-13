Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Influenza

Vitória abre 1.620 vagas para vacinar população geral contra a gripe

O agendamento poderá ser feito nesta quarta-feira (14), às 9 horas, no aplicativo Vitória Online ou no site da prefeitura

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 18:41

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 jul 2021 às 18:41
Vitória abre agendamento de vacinação contra a gripe
Vitória abre agendamento de vacinação contra a gripe Crédito: Jansen Lube/PMV
município de Vitória vai abrir 1.620 vagas para quem estiver interessado em tomar a vacina contra a gripe. O agendamento poderá ser feito a partir das 9h desta quarta-feira (14) para pessoas com seis meses ou mais contra o vírus Influenza.
O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura de Vitória, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online. Um estudo divulgado nesta segunda-feira (12) apontou que a vacina contra o vírus Influenza pode reduzir os efeitos graves provocados pela infecção pelo novo coronavírus.
A vacinação será realizada nesta quinta (15), no Centro de Celebrações, em Jardim Camburi, e, na sexta-feira (16), nas unidades de saúde de Santa Luiza, Bairro República, Ilha das Caieiras, Santo André, Maria Ortiz e Santo Antônio.
A campanha de vacinação contra a Influenza é necessária para evitar que o vírus da doença respiratória atinja as pessoas de forma grave, necessitando de internação hospitalar, ou até mesmo que leve à morte. Outra preocupação de médicos é que os sintomas se assemelhem ao início da Covid-19, fato que levará muita gente a apresentar suspeita da doença.

Veja Também

Vacina contra a gripe pode reduzir risco de complicações da Covid-19

ES vai receber 1 milhão de doses de vacina contra a gripe na próxima semana

Influenza: entenda por que você não deve abrir mão da vacina da gripe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gripe Prefeitura de Vitória Coronavírus no ES Covid-19 Vacina contra gripe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados