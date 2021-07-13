Vitória abre 1.620 vagas para vacinar população geral contra a gripe

A campanha de vacinação contra a Influenza é necessária para evitar que o vírus da doença respiratória atinja as pessoas de forma grave, necessitando de internação hospitalar, ou até mesmo que leve à morte. Outra preocupação de médicos é que os sintomas se assemelhem ao início da Covid-19, fato que levará muita gente a apresentar suspeita da doença.