Vitória abre 1.620 vagas para vacinar população geral contra a gripe

O município de Vitória vai abrir 1.620 vagas para quem estiver interessado em tomar a vacina contra a gripe. O agendamento poderá ser feito a partir das 9h desta quarta-feira (14) para pessoas com seis meses ou mais contra o vírus Influenza.
O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura de Vitória, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online. Um estudo divulgado nesta segunda-feira (12) apontou que a vacina contra o vírus Influenza pode reduzir os efeitos graves provocados pela infecção pelo novo coronavírus.
A vacinação será realizada nesta quinta (15), no Centro de Celebrações, em Jardim Camburi, e, na sexta-feira (16), nas unidades de saúde de Santa Luiza, Bairro República, Ilha das Caieiras, Santo André, Maria Ortiz e Santo Antônio.
A campanha de vacinação contra a Influenza é necessária para evitar que o vírus da doença respiratória atinja as pessoas de forma grave, necessitando de internação hospitalar, ou até mesmo que leve à morte. Outra preocupação de médicos é que os sintomas se assemelhem ao início da Covid-19, fato que levará muita gente a apresentar suspeita da doença.