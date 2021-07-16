Vitória abre 1.600 vagas para 2ª dose da AstraZeneca nesta sexta

A Prefeitura de Vitória abre nesta sexta (16), às 17 horas, 1.600 vagas para imunização com a segunda dose da vacina AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até o dia 8 de maio.
A imunização acontecerá na segunda-feira (19) no ginásio do Salesiano do Forte São João e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Para agendar, é preciso entrar no site da PMV, pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
No momento da vacinação, devem ser apresentados documento de identificação com foto e comprovante da primeira dose.