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Vacinação

Vitória abre 1.600 vagas para 2ª dose da AstraZeneca nesta sexta

A imunização acontecerá na segunda-feira (19) no ginásio do Salesiano do Forte São João e na Igreja Batista de Jardim da Penha

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 15:41
Vacina Astrazeneca
Agendamento é para quem tomou a primeira dose até o dia 8 de maio Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória abre nesta sexta (16), às 17 horas, 1.600 vagas para imunização com a segunda dose da vacina AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até o dia 8 de maio.
A imunização acontecerá na segunda-feira (19) no ginásio do Salesiano do Forte São João e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Para agendar, é preciso entrar no site da PMV, pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
No momento da vacinação, devem ser apresentados documento de identificação com foto e comprovante da primeira dose.

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