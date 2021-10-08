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Visitação ao Pico da Bandeira será reaberta pela portaria capixaba

A partir deste sábado (9), a portaria do Parque Nacional do Caparaó do lado capixaba, em Pedra Menina, estará aberta para quem quiser caminhar até o pico
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 out 2021 às 12:53

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 12:53

Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó
Pico da Bandeira Crédito: Divulgação prefeitura de Alto Caparaó
A visitação ao Pico da Bandeira pela portaria capixaba será reaberta neste sábado (9). A informação foi divulgada pelo Parque Nacional do Caparaó. O acesso pelo distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, ficou fechado durante a pandemia e, agora, retoma junto com as travessias que também estavam suspensas.
As travessias são as trilhas entre as áreas de acampamentos no Espírito Santo e em Minas Gerais. As caminhadas e a subida ao pico só poderão ser feitas durante o dia. Ainda não é permitido acampar no parque.
Nesta terça-feira (15), os termômetros marcaram 3°C na portaria do Parque, onde fica o Pico da Bandeira. Tudo indica, que nas áreas altas, as temperaturas caíram abaixo de 0°C
Temperaturas caem e geada é registrada no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Redes Sociais/@parquenacionaldocaparao
Quem quiser ir até o Pico da Bandeira ou fazer a travessia entre a Casa Queimada, que fica no lado do Espírito Santo e a Tronqueira, que fica no lado mineiro, nos fins de semana, feriados e feriados prolongados, precisa fazer o agendamento prévio. Nos demais dias, será respeitada a ordem de chegada na portaria, que deve ser entre 7h e 8h.
Todas as regras e instruções para visitação ao pico estão no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Lá também é possível saber como fazer as reservas. É importante lembrar que a caminhada até o Pico da Bandeira e as travessias são em percursos de terrenos acidentados e de grande inclinação, por isso, exigem bom preparo físico.
Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó
Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação prefeitura de Alto Caparaó

PICO DA BANDEIRA

Localizado dentro do Parque Nacional do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Pico da Bandeira, é o terceiro mais alto do país. Tem 2.892 metros de altitude. O Parque Nacional do Caparaó possui duas portarias de acesso, uma no município mineiro Alto Caparaó, e outra em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. Além do Pico do Bandeira, o turista pode visitar mirantes, vales, cachoeiras e piscinas naturais belíssimas durante todo o ano.

SERVIÇO:

  • Dias de funcionamento: o Parque Nacional do Caparaó está aberto ao público para visitação de quinta a terça. As quartas-feiras fica fechado à visitação para manutenção de estradas, trilhas e atrativos.
  • Como chegar: para quem sai de Vitória, siga pela BR 101 até Cachoeiro de Itapemirim (131 km). Siga de Cachoeiro até Guaçuí (75 km) e depois até Dores do Rio Preto (37 km). Do município de Dores do Rio Preto até Pedra Menina são 27 km e, de Pedra Menina até a portaria, mais 9 km de estrada pavimentada.
  • Telefones para mais informações: (32) 3747-2086 (Setor de Reservas) e (32) 3747-2943 (Sede Administrativa)
  • Site: www.icmbio.gov.br/parnacaparao/

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