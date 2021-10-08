Visitação ao Pico da Bandeira será reaberta pela portaria capixaba

A visitação ao Pico da Bandeira pela portaria capixaba será reaberta neste sábado (9). A informação foi divulgada pelo Parque Nacional do Caparaó. O acesso pelo distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, ficou fechado durante a pandemia e, agora, retoma junto com as travessias que também estavam suspensas.
As travessias são as trilhas entre as áreas de acampamentos no Espírito Santo e em Minas Gerais. As caminhadas e a subida ao pico só poderão ser feitas durante o dia. Ainda não é permitido acampar no parque.
Quem quiser ir até o Pico da Bandeira ou fazer a travessia entre a Casa Queimada, que fica no lado do Espírito Santo e a Tronqueira, que fica no lado mineiro, nos fins de semana, feriados e feriados prolongados, precisa fazer o agendamento prévio. Nos demais dias, será respeitada a ordem de chegada na portaria, que deve ser entre 7h e 8h.
Todas as regras e instruções para visitação ao pico estão no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Lá também é possível saber como fazer as reservas. É importante lembrar que a caminhada até o Pico da Bandeira e as travessias são em percursos de terrenos acidentados e de grande inclinação, por isso, exigem bom preparo físico.
PICO DA BANDEIRA
Localizado dentro do Parque Nacional do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Pico da Bandeira, é o terceiro mais alto do país. Tem 2.892 metros de altitude. O Parque Nacional do Caparaó possui duas portarias de acesso, uma no município mineiro Alto Caparaó, e outra em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. Além do Pico do Bandeira, o turista pode visitar mirantes, vales, cachoeiras e piscinas naturais belíssimas durante todo o ano.
SERVIÇO:
- Dias de funcionamento: o Parque Nacional do Caparaó está aberto ao público para visitação de quinta a terça. As quartas-feiras fica fechado à visitação para manutenção de estradas, trilhas e atrativos.
- Como chegar: para quem sai de Vitória, siga pela BR 101 até Cachoeiro de Itapemirim (131 km). Siga de Cachoeiro até Guaçuí (75 km) e depois até Dores do Rio Preto (37 km). Do município de Dores do Rio Preto até Pedra Menina são 27 km e, de Pedra Menina até a portaria, mais 9 km de estrada pavimentada.
- Telefones para mais informações: (32) 3747-2086 (Setor de Reservas) e (32) 3747-2943 (Sede Administrativa)
- Site: www.icmbio.gov.br/parnacaparao/