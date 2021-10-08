Visitação ao Pico da Bandeira será reaberta pela portaria capixaba

Quem quiser ir até o Pico da Bandeira ou fazer a travessia entre a Casa Queimada, que fica no lado do Espírito Santo e a Tronqueira, que fica no lado mineiro, nos fins de semana, feriados e feriados prolongados, precisa fazer o agendamento prévio. Nos demais dias, será respeitada a ordem de chegada na portaria, que deve ser entre 7h e 8h.

Localizado dentro do Parque Nacional do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Pico da Bandeira, é o terceiro mais alto do país. Tem 2.892 metros de altitude. O Parque Nacional do Caparaó possui duas portarias de acesso, uma no município mineiro Alto Caparaó, e outra em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. Além do Pico do Bandeira, o turista pode visitar mirantes, vales, cachoeiras e piscinas naturais belíssimas durante todo o ano.