Visita presidencial: última vez que Lula veio ao ES foi em 2017

Visita do Lula ao Estado, em dezembro de 2017, em discurso na Praça Costa Pereira, Vitória

A comitiva de Lula pernoitou, em 2017, no hotel mais luxuoso de Vitória, na Praia do Canto. Ao líder petista foi reservada a suíte nobre, de 80m2 , cuja diária ficava, na ocasião, em torno de R$ 1,3 mil. Os acompanhantes do ex-presidente ocuparam outros 12 quartos do único cinco estrelas da cidade.