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Inauguração de rodovia

Visita presidencial: última vez que Lula veio ao ES foi em 2017

Presidente participa, na tarde desta sexta-feira (15), da inauguração das obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, que vai ser integrada à BR 101 no Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2023 às 11:35
Visita do ex-Presidente Lula ao Estado. Lula discursa na Praça Costa Pereira, Vitória
Visita do Lula ao Estado, em dezembro de 2017, em discurso na Praça Costa Pereira, Vitória Crédito: Fernando Madeira
A última visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Espírito Santo ocorreu em dezembro de 2017. Na ocasião, ele percorreu vários Estados com a sua caravana, lançando sua candidatura para o ano seguinte, o que acabou não ocorrendo em decorrência de sua prisão em abril de 2018.
O agora presidente vem ao Estado inaugurar as obras do Contorno do Mestre Álvaro, via que vai se integrar à BR 101, desviando o tráfego de caminhões pesados de alguns bairros da Serra.
Em 2017, Lula ficou alguns dias em solo capixaba. Na Grande Vitória, ele fez um discurso na Praça Costa Pereira, no centro da Capital, e no dia seguinte participou da inauguração do Ifes em Cariacica. No Sul, aproveitou paradas em Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, onde fez selfies com seus seguidores. Aquela foi a sua 16ª passagem pelo Estado.
A comitiva de Lula pernoitou, em 2017, no hotel mais luxuoso de Vitória, na Praia do Canto. Ao líder petista foi reservada a suíte nobre, de 80m2 , cuja diária ficava, na ocasião, em torno de R$ 1,3 mil. Os acompanhantes do ex-presidente ocuparam outros 12 quartos do único cinco estrelas da cidade.
Visita do ex-Presidente Lula ao Estado - Lula discursa na Praça Costa Pereira, Vitória
Visita do  Lula ao Estado, em dezembro de 2017, em discurso na Praça Costa Pereira, Vitória Crédito: Fernando Madeira

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