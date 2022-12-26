Virou regra: ES aprova lei para garantir ônibus gratuito em dias de eleições

ES terá ônibus gratuito em todas as próximas eleições, determina lei Crédito: Carlos Alberto Silva

O transporte público coletivo agora é obrigatoriamente gratuito em dias de eleições no Espírito Santo . A Lei Nº 11.748 foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) . A legislação informa que o governo estadual tem a obrigação de conceder a gratuidade aos usuários do transporte coletivo nos dias em que são realizadas as eleições federais, estaduais e municipais. A aprovação foi publicada no Diário Oficial na sexta-feira (23).

O texto não estabelece diferença, por exemplo, entre eleições federais ou municipais. Portanto, em teoria, a gratuidade deve acontecer nas votações a cada 2 anos, sempre que houver período eleitoral. A lei entrou em vigor imediatamente quando foi publicada.

A ideia na época era diminuir a abstenção, facilitando o acesso aos locais de votação. Muitos Estados e cidades do Brasil aprovaram a gratuidade após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF): o ministro Luís Roberto Barroso autorizou prefeitos e concessionárias a oferecerem transporte público gratuito sem que a medida configurasse crime eleitoral ou improbidade.