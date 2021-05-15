Vila Velha abre vacinação de pessoas com comorbidade a partir de 30 anos

Moradores de Vila Velha terão agendamento para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Vila Velha abre neste sábado (15) o agendamento para vacinação contra a Covid-19 e também contra a Influenza. Um dos destaques da nova leva de marcações de imunização contra o novo coronavírus é que 9.150 vagas estão destinadas para a primeira dose em pessoas com comorbidades com idade entre 30 e 59 anos.

Ao todo, serão 10,3 mil vagas para Covid e 5.565 para gripe. A agendamento, que pode ser feito a partir das 17h no site da prefeitura do município , é dividido para diferentes público-alvos. As 10.300 vagas para vacinação contra a Covid-19 serão distribuídas assim:

350 vagas para pessoas com Síndrome de Down e outras dificuldades intelectuais (primeira dose);

500 vagas para pessoas com Obesidade Mórbida (primeira dose);



9.150 vagas para pessoas com comorbidades entre 30 e 59 anos (primeira dose);



300 vagas para profissionais da saúde (segunda dose da Astrazeneca);



A Prefeitura de Vila Velha informou que não serão aceitas receitas médicas como comprovante para comorbidade. A administração do município, por meio de sua assessoria, encaminhou a lista de documentos que serão aceitos como comprovação para a vacinação, de acordo com a Resolução Estadual CIB 048/202, e que deverão ser apresentados junto com documento de identificação com foto:

Laudo médico ou

Prescrição médica ou

Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.

Qualquer um desses documentos deverá ser de 2018 em diante.

Caso a pessoa não tenha nenhum dos documentos, a orientação é procurar a Unidade de Saúde de referência.

INFLUENZA

Também estará disponível a partir das 17h a marcação on-line para quem ainda não recebeu a vacina contra o vírus da Influenza e faz parte do público alvo da campanha: gestantes, puérperas, idosos (acima de 60 anos), profissionais da saúde, indígenas e crianças com idade de 6 meses a 6 anos. São 5.565 vagas.

A vacinação contra a gripe está acontecendo em todo o país e já abriu a segunda fase, que atende a idosos e profissionais da saúde. Na Grande Vitória, Vila Velha é o município com o menor cobertura dos públicos alvos até o momento. Confira as vagas abertas: