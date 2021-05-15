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Imunização

Vila Velha abre vacinação de pessoas com comorbidade a partir de 30 anos

Município inicia o agendamento às 17h deste sábado. Ao todo, haverá 10.300 vagas destinadas para Covid-19 e também 5.565 para Influenza

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 14:51

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

15 mai 2021 às 14:51
Vacina Coronavac
Moradores de Vila Velha terão agendamento para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Vila Velha abre neste sábado (15) o agendamento para vacinação contra a Covid-19 e também contra a Influenza. Um dos destaques da nova leva de marcações de imunização contra o novo coronavírus é que 9.150 vagas estão destinadas para a primeira dose em pessoas com comorbidades com idade entre 30 e 59 anos.
Ao todo, serão 10,3 mil vagas para Covid e 5.565 para gripe. A agendamento, que pode ser feito a partir das 17h no site da prefeitura do município, é dividido para diferentes público-alvos. As 10.300 vagas para vacinação contra a Covid-19 serão distribuídas assim:
  • 350 vagas para pessoas com Síndrome de Down e outras dificuldades intelectuais (primeira dose);
  • 500 vagas para pessoas com Obesidade Mórbida (primeira dose);
  • 9.150 vagas para pessoas com comorbidades entre 30 e 59 anos (primeira dose);
  • 300 vagas para profissionais da saúde (segunda dose da Astrazeneca);
A Prefeitura de Vila Velha informou que não serão aceitas receitas médicas como comprovante para comorbidade. A administração do município, por meio de sua assessoria, encaminhou a lista de documentos que serão aceitos como comprovação para a vacinação, de acordo com a Resolução Estadual CIB 048/202, e que deverão ser apresentados junto com documento de identificação com foto:
  • Laudo médico ou
  • Prescrição médica ou
  • Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento. 
  • Qualquer um desses documentos deverá ser de 2018 em diante. 
  • Caso a pessoa não tenha nenhum dos documentos, a orientação é procurar a Unidade de Saúde de referência.

INFLUENZA

Também estará disponível a partir das 17h a marcação on-line para quem ainda não recebeu a vacina contra o vírus da Influenza e faz parte do público alvo da campanha: gestantes, puérperas, idosos (acima de 60 anos), profissionais da saúde, indígenas e crianças com idade de 6 meses a 6 anos. São 5.565 vagas.
A vacinação contra a gripe está acontecendo em todo o país e já abriu a segunda fase, que atende a idosos e profissionais da saúde. Na Grande Vitória, Vila Velha é o município com o menor cobertura dos públicos alvos até o momento. Confira as vagas abertas:
  • 1575 vagas para crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
  • 2790 vagas para idosos acima de 60 anos;
  • 150 vagas para gestantes e puérperas;
  • 450 vagas para professores;
  • 600 vagas para profissionais da saúde;

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