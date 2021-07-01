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Covid-19

Vila Velha abre agendamento para vacinar público acima de 35 anos

O prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, divulgou em suas redes sociais que o agendamento estará disponível nesta quinta-feira (1), a partir das 15h, no site da Prefeitura de Vila Velha

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 23:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 jun 2021 às 23:49
Vila Velha vai dar início à fase 2 da vacinação de quem tem comorbidade nesta quinta-feira (6)
Vila Velha vai dar início à fase 2 da vacinação de quem tem comorbidade nesta quinta-feira (6) Crédito: Prefeitura de Vila Velha | William Caldeira
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, divulgou nas redes sociais que o município dará início à vacinação de pessoas acima dos 35 anos contra a Covid-19. Na publicação feita na noite desta quarta-feira (30) em seu perfil oficial, Arnaldinho afirmou que já nesta quinta-feira (1) começará o agendamento para a faixa-etária pelo site da prefeitura.
Na publicação, o prefeito ainda detalhou que o agendamento será aberto a partir das 15h para os moradores com idade entre 35 e 36 anos. Para aqueles de 37 a 38 anos, o agendamento terá início às 16h. Já o público alvo com 39 anos poderá agendar um horário para receber o imunizante a partir das 17h, mesmo horário para quem quer garantir o agendamento para a aplicação da segunda dose da vacina da Coronavac.

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Até esta quarta-feira (30), de acordo com o Painel Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Vila Velha recebeu 266.118 doses de vacinas contra a Covid-19. Conforme indicado pela ferramenta, 195.483 já foram utilizadas para a primeira dose e outras 70.635 foram destinadas à segunda dose.

AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO EM VILA VELHA

  • Segunda dose da Coronavac: a partir das 17h

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