Vila Velha abre agendamento para vacinar público acima de 35 anos

Na publicação, o prefeito ainda detalhou que o agendamento será aberto a partir das 15h para os moradores com idade entre 35 e 36 anos. Para aqueles de 37 a 38 anos, o agendamento terá início às 16h. Já o público alvo com 39 anos poderá agendar um horário para receber o imunizante a partir das 17h, mesmo horário para quem quer garantir o agendamento para a aplicação da segunda dose da vacina da Coronavac.