Vila Velha abre agendamento para vacinar público acima de 35 anos

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, divulgou nas redes sociais que o município dará início à vacinação de pessoas acima dos 35 anos contra a Covid-19. Na publicação feita na noite desta quarta-feira (30) em seu perfil oficial, Arnaldinho afirmou que já nesta quinta-feira (1) começará o agendamento para a faixa-etária pelo site da prefeitura.
Na publicação, o prefeito ainda detalhou que o agendamento será aberto a partir das 15h para os moradores com idade entre 35 e 36 anos. Para aqueles de 37 a 38 anos, o agendamento terá início às 16h. Já o público alvo com 39 anos poderá agendar um horário para receber o imunizante a partir das 17h, mesmo horário para quem quer garantir o agendamento para a aplicação da segunda dose da vacina da Coronavac.
Até esta quarta-feira (30), de acordo com o Painel Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Vila Velha recebeu 266.118 doses de vacinas contra a Covid-19. Conforme indicado pela ferramenta, 195.483 já foram utilizadas para a primeira dose e outras 70.635 foram destinadas à segunda dose.
AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO EM VILA VELHA
- Link para agendamento: https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/
- 35 a 36 anos: a partir das 15h
- 37 a 38 anos: a partir das 16h
- 39: a partir das 17h
- Segunda dose da Coronavac: a partir das 17h