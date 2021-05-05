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Índice recorde

Vila Valério registra cinco mortes por Covid-19 em um único dia

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde do município do Noroeste do Estado, três dos cinco óbitos são de pessoas com menos de 70 anos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mai 2021 às 10:39

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 10:39

Vila Valério, no Noroeste do ES
Vila Valério, no Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Vila Valério
Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, registrou cinco mortes por Covid-19 no último sábado, dia 1º de maio. O índice é o maior registrado em um só dia desde que a pandemia chegou ao município. Dos cinco óbitos, três são de pessoas com menos de 70 anos. As informações foram confirmadas pela secretária municipal de Saúde, Cazuza Rossini.
O município de pouco mais de 14 mil habitantes contabiliza 23 óbitos por conta da doença, até a última atualização do Painel Covid-19, feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde de terça-feira (4).
Os dados do Painel ainda não contabilizam os cinco óbitos do dia 1º de maio. Somados, o índice salta para 28 vidas perdidas.

TRÊS PACIENTES COM MENOS DE 70 ANOS

De acordo com informações da secretária Cazuza Rossini, as três mortes de pessoas com menos de 70 anos são de uma mulher de 67 anos, e dois homens, de 67 e 68 anos. As duas outras vítimas são uma mulher de 84 anos, e um homem, de 76 anos.
"Foram cinco mortes no dia 1º. É o maior índice em um dia. Os dados foram extraídos do E-SUS, a partir das notificações feitas pelos hospitais", afirmou. 

PANDEMIA EM VILA VALÉRIO

De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado pela Sesa, Vila Valério possui 2.491 casos confirmados da doença; 2.239 casos curados; e 23 óbitos. Segundo a prefeitura do município, foram aplicadas 2.921 doses de vacinas.

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