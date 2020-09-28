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Família pede ajuda para encontrar idosa desaparecida em Vila Valério

Segundo relato da filha, Cristina Mendes, a mãe teria permanecido em uma praça do município, conversando com andarilhos até às 17h do dia 18 de setembro. Depois disso, ela não deu mais notícias

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 17:23
Marina Mendes, de 64 anos, está desaparecida
Marina Mendes, de 64 anos, está desaparecida Crédito: Reprodução
Atualização: A idosa foi encontrada na manhã desta quinta (1) em Linhares.
A família de Marina Pereira Mendes dos Santos, moradora de Vila Valério, no Norte do Espírito Santo, pede ajuda para encontrar a idosa, que foi vista pela última vez no dia 18 de setembro, uma sexta-feira. Segundo relato da filha, Cristina Mendes, que mora na zona rural do município - a 12 km de distância da casa da mãe -, a idosa teria permanecido em uma praça do município conversando com andarilhos até às 17h. Depois disso, Marina não fez mais contato.
Um Boletim de Ocorrência foi registrado na quarta-feira (23), mas a família ainda não obteve nenhuma informação de Marina, nem mesmo por parte da Polícia Civil.
Cristina conta ainda que a mãe sofre com insuficiência crônica nos rins e, por isso, precisa fazer hemodiálise. Entre o dia 18, quando desapareceu, e esta segunda-feira (28), a mulher de 64 anos perdeu pelo menos duas sessões do tratamento. Ela relata que a mãe também apresenta transtornos psicológicos.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob apuração da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Cristina pede ajuda à população da região com qualquer informação sobre o paradeiro da mãe. O contato pode ser feito pelo Disque-Denúncia, por meio do site oficial ou pelo telefone 181. 

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