Família pede ajuda para encontrar idosa desaparecida em Vila Valério

Atualização: A idosa foi encontrada na manhã desta quinta (1) em Linhares.
A família de Marina Pereira Mendes dos Santos, moradora de Vila Valério, no Norte do Espírito Santo, pede ajuda para encontrar a idosa, que foi vista pela última vez no dia 18 de setembro, uma sexta-feira. Segundo relato da filha, Cristina Mendes, que mora na zona rural do município - a 12 km de distância da casa da mãe -, a idosa teria permanecido em uma praça do município conversando com andarilhos até às 17h. Depois disso, Marina não fez mais contato.
Um Boletim de Ocorrência foi registrado na quarta-feira (23), mas a família ainda não obteve nenhuma informação de Marina, nem mesmo por parte da Polícia Civil.
Cristina conta ainda que a mãe sofre com insuficiência crônica nos rins e, por isso, precisa fazer hemodiálise. Entre o dia 18, quando desapareceu, e esta segunda-feira (28), a mulher de 64 anos perdeu pelo menos duas sessões do tratamento. Ela relata que a mãe também apresenta transtornos psicológicos.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob apuração da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Cristina pede ajuda à população da região com qualquer informação sobre o paradeiro da mãe. O contato pode ser feito pelo Disque-Denúncia, por meio do site oficial ou pelo telefone 181.