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"Gostaria de revê-la"

Vigilante conta como salvou criança de ser atropelada em Vila Velha

Adnna Ribeiro é vigilante de um supermercado no bairro Jaburuna, e teve rápido reflexo ao ver que uma menina ia atravessar a rua correndo, sem olhar para os lados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2021 às 14:50

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 14:50

A vigilante patrimonial Adnna Ribeiro salvou uma criança de ser atropelada ao tentar atravessar a rua no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na tarde da última segunda-feira (18). Em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (21), falou sobre o susto que passou e o rápido reflexo que teve para impedir que a menina fosse atingida por um carro. Imagens de videomonitoramento flagraram o momento de aflição. 
O caso aconteceu por volta das 13h30. A criança saiu correndo de dentro de um supermercado direto para a rua. "Eu estava observando ela. Quando ela chegou, estava no estacionamento com a mãe e atravessou rápido. Só pensei: graças a Deus o sinal estava fechado. Quando eu vi que ela estava saindo, ela correu no meio dos caixas e nem consigo explicar. Não tinha tempo para eu conferir se vinha algum carro. Foi o momento que consegui pegá-la", contou a vigilante.
Os colegas de trabalho de Adnna ficaram surpresos com a rapidez da vigilante, principalmente porque, em alguns momentos, o movimento é grande no local, o que dificulta observar o "entra e sai" dos clientes.
Vigilante Adina Ribeiro salvou criança de ser atropelada em frente a supermercado de Jaburuna, em Vila Velha
Vigilante Adnna Ribeiro salvou criança de ser atropelada em frente a supermercado de Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues
"Foi um susto grande. A mãe dela disse que tinha entrado para comprar iogurte. Só que ela quebrou a bandeja e saiu correndo com dois iogurtes. Ela não entendeu que o carro ia 'pegar' ela. Vi que ela estava chorando e fiquei com pena, mas também aliviada. Comprei um iogurte para ela e falei: não dá mais esse susto na tia não!", completou a mulher.
Vigilante Adina Ribeiro salvou criança de ser atropelada em frente a supermercado de Jaburuna, em Vila Velha
Vigilante Adnna Ribeiro salvou criança de ser atropelada em frente a supermercado de Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues
Adnna, que já era conhecida pelos clientes, tem sido parabenizada pela rápida ação. A mãe e a criança foram embora aliviadas, e o susto foi tão grande que Adnna nem teve tempo de trocar contato com a responsável pela criança. "Quem é pai sabe que criança dá trabalho. Ela sumiu depois, foi embora. Voltei para o meu serviço e não tive mais notícia. Gostaria muito de revê-la", finalizou a vigilante.

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