Vigilante conta como salvou criança de ser atropelada em Vila Velha

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TV Gazeta nesta quinta-feira (21), falou sobre o susto que passou e o rápido reflexo que teve para impedir que a menina fosse atingida por um carro. Imagens de videomonitoramento flagraram o momento de aflição. A vigilante patrimonial Adnna Ribeiro salvou uma criança de ser atropelada ao tentar atravessar a rua no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na tarde da última segunda-feira (18) . Em entrevista ànesta quinta-feira (21), falou sobre o susto que passou e o rápido reflexo que teve para impedir que a menina fosse atingida por um carro. Imagens de videomonitoramento flagraram o momento de aflição.

O caso aconteceu por volta das 13h30. A criança saiu correndo de dentro de um supermercado direto para a rua. "Eu estava observando ela. Quando ela chegou, estava no estacionamento com a mãe e atravessou rápido. Só pensei: graças a Deus o sinal estava fechado. Quando eu vi que ela estava saindo, ela correu no meio dos caixas e nem consigo explicar. Não tinha tempo para eu conferir se vinha algum carro. Foi o momento que consegui pegá-la", contou a vigilante.

Os colegas de trabalho de Adnna ficaram surpresos com a rapidez da vigilante, principalmente porque, em alguns momentos, o movimento é grande no local, o que dificulta observar o "entra e sai" dos clientes.

Vigilante Adnna Ribeiro salvou criança de ser atropelada em frente a supermercado de Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues

"Foi um susto grande. A mãe dela disse que tinha entrado para comprar iogurte. Só que ela quebrou a bandeja e saiu correndo com dois iogurtes. Ela não entendeu que o carro ia 'pegar' ela. Vi que ela estava chorando e fiquei com pena, mas também aliviada. Comprei um iogurte para ela e falei: não dá mais esse susto na tia não!", completou a mulher.

Vigilante Adnna Ribeiro salvou criança de ser atropelada em frente a supermercado de Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues