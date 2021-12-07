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Município em alerta

Vídeos: chuva alaga áreas de pastagem e de plantações em Itarana

Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu cerca de 110 mm em menos de duas horas nesta terça-feira (7), alagando também estradas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 dez 2021 às 19:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 19:00

Os moradores de Itarana, na Região Central Serrana do Estado, estão em alerta devido à chuva forte. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Charles do Nascimento, choveu cerca de 110 mm em menos de duas horas na manhã desta terça-feira (7), com grande concentração na cabeceira do rio Santa Joana, causando estragos na zona rural do município e alagou estradas e áreas de pastagem e de plantações.
As regiões mais atingidas foram as comunidades de Santa Rosa, Santa Joana e Alto Jatibocas. “Recebemos relatos de produtores rurais atingidos que avisaram da chuva na região. O Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente está circulando por essas áreas e seguimos monitorando a situação”, disse Charles.
Segundo ele, não há registros de desabrigados ou desalojados em Itarana, mas o município está em estado de alerta. “O nível do rio está normal no Centro do município. O volume de água que atingiu a zona rural ainda não chegou à região central. Encaminhamos um novo alerta para a prefeitura comunicar a população”, afirmou o coordenador da Defesa Civil.

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