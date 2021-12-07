Vídeos: chuva alaga áreas de pastagem e de plantações em Itarana

Your browser does not support the video tag.

As regiões mais atingidas foram as comunidades de Santa Rosa, Santa Joana e Alto Jatibocas. “Recebemos relatos de produtores rurais atingidos que avisaram da chuva na região. O Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente está circulando por essas áreas e seguimos monitorando a situação”, disse Charles.

Your browser does not support the video tag.

Segundo ele, não há registros de desabrigados ou desalojados em Itarana, mas o município está em estado de alerta. “O nível do rio está normal no Centro do município. O volume de água que atingiu a zona rural ainda não chegou à região central. Encaminhamos um novo alerta para a prefeitura comunicar a população”, afirmou o coordenador da Defesa Civil.