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Durante a madrugada

Vídeo: prédio desaba e assusta moradores em bairro de Vila Velha

Segundo a Defesa Civil, o edifício não era habitado e não houve vítimas

Publicado em 

13 out 2021 às 12:51

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 12:51

Câmera de segurança flagrou queda de prédio em Vila Velha
Câmera de segurança flagrou queda de prédio em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um prédio desabou na madrugada desta quarta-feira (13), no bairro Ataíde, em Vila Velha. A queda do imóvel foi registrada em um vídeo por uma câmera de segurança (veja abaixo).
Segundo a Defesa Civil, o edifício não era habitado e não houve vítimas. Uma idosa, que mora na casa ao lado, foi orientada a deixar a residência e está provisoriamente na casa da filha.
A Defesa Civil disse que foi acionada às 5h23 e isolou o local. A área segue monitorada e a prefeitura está retirando os escombros.
Com informações da TV Gazeta
Prefeitura trabalha na retirada dos escombros de prédio que caiu em Vila Velha
Prefeitura trabalha na retirada de enturlho d Crédito: Rodrigo Gomes

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