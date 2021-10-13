Vídeo: prédio desaba e assusta moradores em bairro de Vila Velha

Um prédio desabou na madrugada desta quarta-feira (13), no bairro Ataíde, em Vila Velha. A queda do imóvel foi registrada em um vídeo por uma câmera de segurança (veja abaixo).
Segundo a Defesa Civil, o edifício não era habitado e não houve vítimas. Uma idosa, que mora na casa ao lado, foi orientada a deixar a residência e está provisoriamente na casa da filha.
A Defesa Civil disse que foi acionada às 5h23 e isolou o local. A área segue monitorada e a prefeitura está retirando os escombros.
Com informações da TV Gazeta