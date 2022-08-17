Vídeo: mulher cai de bicicleta e se machuca ao descer Morro do Moreno

Your browser does not support the audio element. Vídeo: mulher cai de bicicleta e se machuca ao descer Morro

Uma mulher que descia de bicicleta em um trecho do Morro do Moreno, em Vila Velha , nesta terça-feira (16), sofreu um acidente e caiu de frente no asfalto. O vídeo mostra que o acidente aconteceu por volta das 17h20, e a mulher estava sozinha. Em certo momento da descida, o pneu da frente parece frear bruscamente, projetando a ciclista para a frente.

Antes do acidente, um outro ciclista passa pelo local. Quando a ciclista caiu, nenhum popular passava pelo local. Mas poucos segundos depois, pelo menos quatro pessoas aparecem para a ajudar a vítima.

Cerca de trinta minutos depois, às 17h51, um outro vídeo mostra um veículo do Samu chegando ao local para atendimento da ciclista. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher ou o local para onde foi transferida.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que não foi acionada para a ocorrência. A reportagem também demandou as polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros.

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