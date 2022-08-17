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Em Vila Velha

Vídeo: mulher cai de bicicleta e se machuca ao descer Morro do Moreno

Filmagem mostra que o acidente aconteceu por volta das 17h20 desta terça (16), e a ciclista estava sozinha e foi projetada quando o pneu da frente travou
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

16 ago 2022 às 21:08

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 21:08

Vídeo: mulher cai de bicicleta e se machuca ao descer Morro
Uma mulher que descia de bicicleta em um trecho do Morro do Moreno, em Vila Velha, nesta terça-feira (16), sofreu um acidente e caiu de frente no asfalto. O vídeo mostra que o acidente aconteceu por volta das 17h20, e a mulher estava sozinha. Em certo momento da descida, o pneu da frente parece frear bruscamente, projetando a ciclista para a frente.
Antes do acidente, um outro ciclista passa pelo local. Quando a ciclista caiu, nenhum popular passava pelo local. Mas poucos segundos depois, pelo menos quatro pessoas aparecem para a ajudar a vítima.
Cerca de trinta minutos depois, às 17h51, um outro vídeo mostra um veículo do Samu chegando ao local para atendimento da ciclista. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher ou o local para onde foi transferida.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que não foi acionada para a ocorrência. A reportagem também demandou as polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros.

ADOLESCENTE FICOU FERIDO DEPOIS DE PERDER FREIO

Em agosto de 2021, um caso semelhante chamou a atenção. Um adolescente de 15 anos ficou ferido depois de não conseguir frear a bicicleta e cair em uma área de vegetação no Morro do Moreno.
Vídeos feitos por câmera de videomonitoramento mostram o adolescente descendo uma ladeira em alta velocidade. Um outro ciclista que testemunhou o acidente relatou que o adolescente ficou com dores na cabeça e no pescoço, além de ter ficado com o rosto muito machucado.

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