Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Vídeo: motorista de carreta faz manobras proibidas na BR 262

Imagens foram feitas pelo condutor de um carro que trafegava na rodovia; flagrantes são do final da tarde desta segunda-feira (12)
Redação de A Gazeta

13 out 2020 às 16:13

Ultrapassagens proibidas feitas pelo motorista de uma carreta na BR 262, no Espírito Santo, por pouco não causaram graves acidentes. O vídeo (acima) mostra o automóvel voltando para a pista instantes antes de colidir com outros veículos. Os flagrantes foram feitos no final da tarde desta segunda-feira (12).
Quem fez os registros foi um telespectador da TV Gazeta, que também trafegava na rodovia neste feriado. Segundo ele, as três manobras proibidas aconteceram por volta das 17h, no trecho entre as cidades de Ibatiba e Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.
Na primeira, a carreta voltou para a pista segundos antes de bater de frente com um caminhão, que seguia no sentido contrário. O mesmo também aconteceu com um ônibus de turismo. Já na terceira ultrapassagem, um carro e uma moto são forçados a passar pela beirada da rodovia.
Segundo o autor dos registros, a carreta estava em alta velocidade e, em alguns momentos, passava dos 130 km/h. Sempre fazendo esse trajeto, ele disse que essa foi a primeira vez que viu um motorista dirigir com tamanha imprudência no local. "Me sinto inseguro. Deixei ele seguir viagem e nem tentei ultrapassá-lo", afirmou.

MAIS DE MIL INFRAÇÕES NO FERIADO

Considerando apenas os últimos quatro dias, que compuseram o período da Operação Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 265 flagrantes de ultrapassagens indevidas e 777 imagens de excesso de velocidade nas duas rodovias federais do Estado, a BR 101 e a BR 262.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados