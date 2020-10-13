Detran-ES divulga lista com os aprovados no CNH Social

Resuldado do CNH Social foi divulgado no início da tarde desta terça Crédito: Rodrigo Rezende

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou, no início da tarde desta terça-feira (13), a lista com os nomes dos 4.500 selecionados na segunda fase do programa CNH Social 2020. A lista pode ser conferida por meio do site www.detran.es.gov.br

A seleção atraiu 58.086 interessados em obter de forma totalmente gratuita a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro). Condutores já habilitados que querem fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) e para a adição de categoria A ou B. A lista contempla candidatos selecionados de forma eletrônica, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa.

O programa CNH Social é uma iniciativa para que as pessoas de baixa renda no Estado possam ter formação e serem sensibilizadas sobre a importância da proteção da vida no trânsito, além de capacitação a partir da obtenção de uma carteira de motorista, com vistas ao mercado de trabalho.

PRAZOS

Os candidatos selecionados nesta fase devem obedecer aos prazos de abertura e conclusão das etapas do processo de Habilitação. O candidato que não respeitar os prazos estabelecidos será desclassificado, perderá o benefício e o Detran|ES convocará os candidatos suplentes, em ordem classificatória.

Os candidatos listados têm o prazo de 30 dias para realizar matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br/cnhsocial, momento em que será feita a distribuição equitativa do Centro de Formação de Condutores (CFC).

Após matrícula on-line, o candidato terá 30 dias para se dirigir, presencialmente, até o CFC indicado e concluir a abertura do RENACH. No prazo de 60 dias, o candidato deve fazer a coleta biométrica, que deve ser agendada pelo próprio cidadão no site www.agendamento.es.gov.br

Os candidatos de categoria A e B têm o prazo de 60 dias para concluir os Exames Médico e Psicológico na Clínica credenciada indicada pelo Detran|ES.

CHANCE PARA SUPLENTES

Para aqueles candidatos que não forem selecionados nessa lista, haverá uma nova oportunidade de ser contemplado. No dia 16 de novembro, às 12 horas, será divulgada uma chamada única de suplentes no site do Detran|ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação de candidatos que não respeitarem prazos estabelecidos no processo de Habilitação. No ano passado, 1,2 mil suplentes foram chamados nas duas fases do programa.

DÚVIDAS

Para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito do programa CNH Social, envie um e-mail para [email protected] ou pelo Telegram (27) 99982-5821 (este telefone não recebe chamada).