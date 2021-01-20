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Em Chácara Parreiral

Vídeo mostra momento em que carro pega fogo em bairro da Serra

Ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (20). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes combateram e extinguiram rapidamente as chamas. Não há registro de feridos ou solicitação de perícia

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 11:44

Publicado em 

20 jan 2021 às 11:44
Incêndio em veículo no bairro Chácara Parreiral
Carro pega fogo na Serra Crédito: Internauta
Um veículo pegou fogo na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 7h, no bairro Chácara Parreiral, na Serra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes combateram e extinguiram rapidamente as chamas. Não há registro de feridos ou solicitação de perícia, segundo a corporação. Veja vídeo que mostra momento em que o veículo estava em chamas:
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que só é acionada "em casos de acidente com vitima fatal", e que não houve acionamento até o momento.

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