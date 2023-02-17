Vídeo mostra momento de acidente que deixou 3 mortos em Conceição da Barra

Imagens impressionantes registraram o momento do acidente que deixou três mortos e dois feridos na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17). O carro vermelho, em que estavam servidores da Prefeitura de Conceição da Barra, capotou durante uma ultrapassagem.
No vídeo, registrado por um veículo que seguia atrás, o carro tenta ultrapassar um caminhão que seguia à frente. Ao mesmo tempo, um ônibus que estava à frente do veículo, também realiza uma ultrapassagem. Ao tentar também ultrapassá-lo pelo acostamento, o Ford Fiesta Sedan vermelho passa na canaleta e perde o controle.
"Com a dupla ultrapassagem, o condutor do automóvel tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu o coletivo e capotou", informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo as informações, uma vítima morreu no local, e outras duas chegaram a receber atendimento, mas não resistiram e morreram a caminho do hospital. Uma das vítimas é o secretário de administração de Conceição da Barra, Anderson Kleber da Silva. Ele estava sendo encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, quando faleceu.
O secretário de saúde do município, Daniel Orestes Bissoli, informou que os dois feridos foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em estado estável, e não correm risco de morte. Até o momento nenhuma outra vítima teve o nome divulgado.
De acordo com a concessionária Eco 101, que administra a rodovia, o trecho do acidente, o trânsito flui no sistema "pare e siga".