Vídeo mostra momento de acidente que deixou 3 mortos em Conceição da Barra

No vídeo, registrado por um veículo que seguia atrás, o carro tenta ultrapassar um caminhão que seguia à frente. Ao mesmo tempo, um ônibus que estava à frente do veículo, também realiza uma ultrapassagem. Ao tentar também ultrapassá-lo pelo acostamento, o Ford Fiesta Sedan vermelho passa na canaleta e perde o controle.

"Com a dupla ultrapassagem, o condutor do automóvel tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu o coletivo e capotou", informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Anderson Kleber da Silva, secretário municipal que morreu em acidente na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Redes Sociais

O secretário de saúde do município, Daniel Orestes Bissoli, informou que os dois feridos foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em estado estável, e não correm risco de morte. Até o momento nenhuma outra vítima teve o nome divulgado.

De acordo com a concessionária Eco 101, que administra a rodovia, o trecho do acidente, o trânsito flui no sistema "pare e siga".