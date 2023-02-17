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BR 101

Vídeo mostra momento de acidente que deixou 3 mortos em Conceição da Barra

No carro que capotou durante uma ultrapassagem, estavam servidores da Prefeitura de Conceição da Barra; uma das vítimas é o secretário de administração, Anderson Kleber da Silva
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 fev 2023 às 16:11

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 16:11

Imagens impressionantes registraram o momento do acidente que deixou três mortos e dois feridos na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17). O carro vermelho, em que estavam servidores da Prefeitura de Conceição da Barra, capotou durante uma ultrapassagem.
No vídeo, registrado por um veículo que seguia atrás, o carro tenta ultrapassar um caminhão que seguia à frente. Ao mesmo tempo, um ônibus que estava à frente do veículo, também realiza uma ultrapassagem. Ao tentar também ultrapassá-lo pelo acostamento, o Ford Fiesta Sedan vermelho passa na canaleta e perde o controle. 
"Com a dupla ultrapassagem, o condutor do automóvel tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu o coletivo e capotou", informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo as informações, uma vítima morreu no local, e outras duas chegaram a receber atendimento, mas não resistiram e morreram a caminho do hospital. Uma das vítimas é o secretário de administração de Conceição da Barra, Anderson Kleber da Silva. Ele estava sendo encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, quando faleceu.
Anderson Kleber da Silva, secretário municipal que morreu em acidente na BR 101, em Conceição da Barra
Anderson Kleber da Silva, secretário municipal que morreu em acidente na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Redes Sociais
O secretário de saúde do município, Daniel Orestes Bissoli, informou que os dois feridos foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em estado estável, e não correm risco de morte. Até o momento nenhuma outra vítima teve o nome divulgado.
De acordo com a concessionária Eco 101, que administra a rodovia, o trecho do acidente, o trânsito flui no sistema "pare e siga".

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