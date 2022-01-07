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Vídeo mostra carro pegando fogo perto da Rodoviária de Vitória

Ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (7), na Ilha do Príncipe, próximo à Rodoviária de Vitória; segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jan 2022 às 18:46

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:46

Um carro pegou fogo na tarde desta sexta-feira (7), na Ilha do Príncipe, próximo da Rodoviária de Vitória. As causas do incêndio não foram informadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, não houve feridos. Nas imagens, é possível ver que as chamas chegam a ultrapassar a altura do veículo e tomam conta de todo o automóvel. 
Em nota, os Bombeiros confirmaram o acionamento e disseram que conseguiram combater as chamas. A guarnição ressaltou que o proprietário solicitou perícia e o prazo para conclusão do laudo é de 40 dias.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a via já foi liberada e o trânsito flui normalmente. 

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