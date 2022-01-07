Vídeo mostra carro pegando fogo perto da Rodoviária de Vitória

Um carro pegou fogo na tarde desta sexta-feira (7), na Ilha do Príncipe, próximo da Rodoviária de Vitória. As causas do incêndio não foram informadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, não houve feridos. Nas imagens, é possível ver que as chamas chegam a ultrapassar a altura do veículo e tomam conta de todo o automóvel.
Em nota, os Bombeiros confirmaram o acionamento e disseram que conseguiram combater as chamas. A guarnição ressaltou que o proprietário solicitou perícia e o prazo para conclusão do laudo é de 40 dias.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a via já foi liberada e o trânsito flui normalmente.