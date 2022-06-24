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Grandes proporções

Vídeo: incêndio atinge depósito de gás em Cariacica

Chamas começaram no fim da tarde desta sexta-feira (24), no bairro Morada de Santa Fé. Apesar do susto, Bombeiros que chamas atingiram somente veículos e que ninguém se feriu

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 19:07

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 jun 2022 às 19:07
Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de gás no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, no fim da tarde desta sexta-feira (24). Às 19h30, o fogo havia sido controlado o Corpo de Bombeiros deixou o local. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram a altura do fogo, com uma fumaça que podia ser vista em ruas mais distantes.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e enviou equipe para a ocorrência no estabelecimento por volta das 17h25. Mais tarde, a corporação disse que não houve solicitação de perícia ou necessidade de acionamento da Defesa Civil Municipal. Ninguém ficou ferido.
Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o prejuízo foi apenas material. Os Bombeiros informaram que as botijas de gás não foram atingidas, mas ao menos quatro veículos pegaram fogo. Moradores relataram barulhos de explosão.
Não há informações sobre o que causou o início das chamas.

Atualização

24/06/2022 - 8:12
Na noite desta sexta-feira (24), o Corpo de Bombeiros enviou nova nota sobre o atendimento à ocorrência informando que as chamas já haviam sido controladas. O texto foi atualizado.

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