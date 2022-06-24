Vídeo: incêndio atinge depósito de gás em Cariacica

A Gazeta mostram a altura do fogo, com uma fumaça que podia ser vista em ruas mais distantes. Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de gás no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica , no fim da tarde desta sexta-feira (24). Às 19h30, o fogo havia sido controlado o Corpo de Bombeiros deixou o local. Imagens enviadas por leitores demostram a altura do fogo, com uma fumaça que podia ser vista em ruas mais distantes.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e enviou equipe para a ocorrência no estabelecimento por volta das 17h25. Mais tarde, a corporação disse que não houve solicitação de perícia ou necessidade de acionamento da Defesa Civil Municipal. Ninguém ficou ferido.

Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o prejuízo foi apenas material. Os Bombeiros informaram que as botijas de gás não foram atingidas, mas ao menos quatro veículos pegaram fogo. Moradores relataram barulhos de explosão.

Não há informações sobre o que causou o início das chamas.