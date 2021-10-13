Vídeo: Guarda Municipal resgata capivara na porta de prédio em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha realizou, na manhã desta quarta-feira (13), o resgate de uma capivara na Avenida Saturnino Rangel Mauro, no bairro Itaparica, em Vila Velha. Segundo informações da prefeitura, o animal é adulto e pesa mais de 50 kg.
Os moradores da região foram surpreendidos com a presença do animal no bairro. Apesar disso, a Prefeitura de Vila Velha informou que a aparição destes animais na região é incomum.
A Guarda informou que o animal está bastante machucado, com arranhões e cortes. A suspeita é de que a capivara tenha sido atropelada.
Após o resgate, o animal será encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), que também trata de animais silvestres, para fazer a recuperação da capivara e, assim, ela possa retornar saudável ao seu habitat natural.
A orientação, neste tipo de situação, é não tentar contato com o bicho e acionar a Guarda Municipal através do número 3219-9929.