Vídeo: enxurrada atinge estação de tratamento da Cesan em Marechal Floriano

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Acima do local onde está a estação de tratamento de água, houve queda de barreira e muito sedimento desceu pela encosta, indo parar dentro da área da Cesan. Procurada pela reportagem de A Gazeta , a empresa salientou que o serviço na cidade chegou a ser afetado na data.

Em nota, a Cesan comunicou que "o abastecimento de água em Marechal Floriano encontra-se dentro da normalidade. O vídeo é de uma estação de tratamento de água e, apesar da forte chuva, não ocorreu nenhum dano estrutural e nenhum trabalhador foi atingido. A estação chegou a ser paralisada por cerca de uma hora, mas por falta de energia elétrica, que foi rapidamente restabelecida e não afetou o abastecimento de água", destacou a assessoria.