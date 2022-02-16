Vídeo: enxurrada atinge estação de tratamento da Cesan em Marechal Floriano

A chuva forte que castigou muitas cidades capixabas na tarde e noite desta terça-feira (15), não poupou o município de Marechal Floriano. Na lista dos locais que mais registraram volumes significativos no Estado, a cidade da Região Serrana aparece com 58 mm no acumulado das últimas 24 horas divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã desta quarta-feira (16).
Apesar de não ter registrado ocorrências mais sérias, a força e o volume da chuva impressionaram. Um vídeo feito por um morador mostrou a enxurrada de lama que desceu por uma encosta e foi parar dentro de uma área da Cesan na cidade. Um vídeo feito dentro da unidade mostra a água descendo pela escada e inundando boa parte do espaço. A gravação foi feita às 15h20 e chovia muito forte no município.
Acima do local onde está a estação de tratamento de água, houve queda de barreira e muito sedimento desceu pela encosta, indo parar dentro da área da Cesan. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a empresa salientou que o serviço na cidade chegou a ser afetado na data.
Em nota, a Cesan comunicou que "o abastecimento de água em Marechal Floriano encontra-se dentro da normalidade. O vídeo é de uma estação de tratamento de água e, apesar da forte chuva, não ocorreu nenhum dano estrutural e nenhum trabalhador foi atingido. A estação chegou a ser paralisada por cerca de uma hora, mas por falta de energia elétrica, que foi rapidamente restabelecida e não afetou o abastecimento de água", destacou a assessoria.