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Viagem inaugural

Vídeo: como foi o primeiro voo entre Belo Horizonte e Linhares

Avião, modelo Cessna Grand Caravan, pousou por volta das 14 horas no aeroporto linharense, após ter decolado de Confins com nove passageiros, nesta segunda (4)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 dez 2023 às 17:35

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 17:35

O primeiro voo comercial entre as cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Linhares, pousou no Aeroporto Regional do município do Norte capixaba por volta das 14 horas desta segunda-feira (4). A aeronave, modelo Cessna Grand Caravan, operada pela companhia área Azul, havia partido do Aeroporto Internacional de Confins por volta das 12h50. Uma hora depois, ocorreu a decolagem de volta, levando passageiros para a região metropolitana mineira.
Ao todo, no avião estavam dois tripulantes (a comandante Luciana e o primeiro-oficial Caíque) e nove passageiros – a capacidade máxima da aeronave. Entre eles, estavam o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos),  e o deputado federal Evair de Melo (PP), que divulgou em uma rede social os principais momentos do voo, desde o embarque até a aterrissagem (veja no vídeo acima).

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Vídeo: como foi embarque do primeiro voo entre Belo Horizonte e Linhares

O prefeito de Linhares foi até o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, para embarcar no avião e destacou a importância do momento para o município.
"É uma alegria imensa participar deste momento que será de transformações para a nossa cidade, uma vez que irá permitir que a região Norte cresça mais ainda e atraia novas atividades econômicas, serviços e indústrias, além do fomento do turismo", comentou Bruno Marianelli, em um rede social. 
Como foi o primeiro voo entre Belo Horizonte e Linhares

O aeroporto

A pista do Aeroporto Regional de Linhares possui 1.860 metros e começou a ser construída em 2018, sendo inaugurada em abril deste ano. O investimento para a ampliação do terminal foi em torno de R$ 67 milhões, valor custeado pelos governos do Estado e federal. 

Primeiro voo entre Confins e Linhares pousa em solo capixaba

Os voos serão diários, com preços que variam de R$ 400 a R$ 900. As aeronaves sairão de Confins às 12h50, com previsão para pouso em Linhares às 14h30. No sentido contrário, o avião decola de Linhares às 14h55, com chegada em Belo Horizonte às 16h35. 
Aos sábados, os horários dos voos serão mais cedo, saindo de Confins às 9h20 e chegando em Linhares às 11h. No sentido contrário, as decolagens acontecem em Linhares às 11h25, pousando em Belo Horizonte às 13h05. 
O gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, destacou a importância da expansão dos voos no Espírito Santo. “Iniciamos hoje esse voo que trará uma grande conectividade para o município, já que o BH Airport é um dos nossos principais hubs, com mais de 50 destinos. Isso vai fomentar ainda mais o turismo e os negócios em Linhares e na região, que é um importante polo produtor de petróleo e gás natural”, aponta.
Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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