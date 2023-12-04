Vídeo: como foi o primeiro voo entre Belo Horizonte e Linhares

O primeiro voo comercial entre as cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais , e Linhares , pousou no Aeroporto Regional do município do Norte capixaba por volta das 14 horas desta segunda-feira (4). A aeronave, modelo Cessna Grand Caravan, operada pela companhia área Azul, havia partido do Aeroporto Internacional de Confins por volta das 12h50. Uma hora depois, ocorreu a decolagem de volta, levando passageiros para a região metropolitana mineira.

Ao todo, no avião estavam dois tripulantes (a comandante Luciana e o primeiro-oficial Caíque) e nove passageiros – a capacidade máxima da aeronave. Entre eles, estavam o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos), e o deputado federal Evair de Melo (PP), que divulgou em uma rede social os principais momentos do voo, desde o embarque até a aterrissagem (veja no vídeo acima).

O prefeito de Linhares foi até o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, para embarcar no avião e destacou a importância do momento para o município.

"É uma alegria imensa participar deste momento que será de transformações para a nossa cidade, uma vez que irá permitir que a região Norte cresça mais ainda e atraia novas atividades econômicas, serviços e indústrias, além do fomento do turismo", comentou Bruno Marianelli, em um rede social.

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O aeroporto

A pista do Aeroporto Regional de Linhares possui 1.860 metros e começou a ser construída em 2018, sendo inaugurada em abril deste ano. O investimento para a ampliação do terminal foi em torno de R$ 67 milhões, valor custeado pelos governos do Estado e federal.

Primeiro voo entre Confins e Linhares pousa em solo capixaba

Os voos serão diários, com preços que variam de R$ 400 a R$ 900. As aeronaves sairão de Confins às 12h50, com previsão para pouso em Linhares às 14h30. No sentido contrário, o avião decola de Linhares às 14h55, com chegada em Belo Horizonte às 16h35.

Aos sábados, os horários dos voos serão mais cedo, saindo de Confins às 9h20 e chegando em Linhares às 11h. No sentido contrário, as decolagens acontecem em Linhares às 11h25, pousando em Belo Horizonte às 13h05.

O gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, destacou a importância da expansão dos voos no Espírito Santo. “Iniciamos hoje esse voo que trará uma grande conectividade para o município, já que o BH Airport é um dos nossos principais hubs, com mais de 50 destinos. Isso vai fomentar ainda mais o turismo e os negócios em Linhares e na região, que é um importante polo produtor de petróleo e gás natural”, aponta.