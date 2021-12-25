Vídeo: carro pega fogo no bairro Nova Carapina, na Serra

Completamente tomado pelas chamas – é assim que um carro aparece, em um vídeo recebido pela equipe da TV Gazeta. As imagens (veja acima) são de um incêndio que aconteceu durante a tarde deste sábado (25) no bairro Nova Carapina, no município da Serra. Apesar do fogo, ninguém ficou ferido.
Na gravação é possível ver o automóvel parado perto de um poste de energia energia elétrica e residências, em uma área de gramado. O veículo aparece com a porta do motorista aberta. O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o combate às chamas, que não tiveram a causa revelada.