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Fumaça preta

Vídeo: carro pega fogo no bairro Nova Carapina, na Serra

Automóvel foi completamente tomado pelas chamas durante a tarde deste sábado (25) de Natal; segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 dez 2021 às 16:59

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 16:59

Completamente tomado pelas chamas – é assim que um carro aparece, em um vídeo recebido pela equipe da TV Gazeta. As imagens (veja acima) são de um incêndio que aconteceu durante a tarde deste sábado (25) no bairro Nova Carapina, no município da Serra. Apesar do fogo, ninguém ficou ferido.
Na gravação é possível ver o automóvel parado perto de um poste de energia energia elétrica e residências, em uma área de gramado. O veículo aparece com a porta do motorista aberta. O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o combate às chamas, que não tiveram a causa revelada.

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